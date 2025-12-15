चंडीगढ़ वाले ध्यान दें! दो दिन जल आपूर्ति रहेगी प्रभावित, शाम को कम प्रेशर से आएगा पानी
चंडीगढ़ में दो दिन जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। मंगलवार और बुधवार को तड़के 3:30 से सुबह 9 बजे तक जल आपूर्ति सामान्य दबाव पर की जाएगी। शाम को 6 से 8 बजे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में दो दिन पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। नगर निगम के अनुसार, मंगलवार और बुधवार को जल आपूर्ति का समय निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रहेगा। तड़के 3:30 से सुबह 9 बजे तक जल आपूर्ति सामान्य दबाव पर की जाएगी। शाम को 6 से 8 बजे तक पानी का प्रेशर कम रहेगा।
फेज-3 की 1200 एमएम व्यास की जल आपूर्ति की पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत और प्लगिंग कार्य किया जाना है। यह पाइपलाइन गांव रुड़की, मामूपीर, झुंगियां और तरौली (पंजाब) क्षेत्र से होकर गुजरती है, जिस कारण मरम्मत कार्य के दौरान शटडाउन प्रस्तावित किया गया है।
नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण कर लें। साथ ही मरम्मत कार्य के दौरान सहयोग बनाए रखें, ताकि आवश्यक तकनीकी कार्य समय पर पूरा किया जा सके।
निगम अधिकारियों ने बताया कि पाइपलाइन की मरम्मत पूरी होते ही जल आपूर्ति व्यवस्था को सामान्य कर दिया जाएगा। इस दौरान नागरिकों से संयम और सहयोग की अपेक्षा की गई है।
