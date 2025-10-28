चंडीगढ़ में 18 दिन पार्कों और लॉन में पानी के लिए रहेगा संकट, टर्शरी वॉटर की सप्लाई रहेगी बंद, जानें कहां आएगी दिक्कत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अगले 18 दिन पार्कों, ग्रीन बेल्ट, लॉन और घरों में बने पार्कों में पानी का संकट रहेगा। 29 अक्तूबर से 15 नवंबर तक टर्शरी वॉटर की सप्लाई बंद रहेगी। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-31 में सीआईआई के पास 20 इंच व्यास (500 मिमी) पाइपलाइन की तत्काल मरम्मत कार्य के कारण टर्शरी वॉटर की पंपिंग 29 अक्तूबर से 15 नंवबर तक बंद रहेगी।

मरम्मत कार्य के दौरान सेक्टर 20 (सी और डी), 21 (सी और डी), 22 (सी और डी), 23 (सी और डी), 24 (डी), 25, 29 (सी और डी), 30 (सी और डी), 31, 32 (ए और बी), 33 (ए और बी), 35 (ए और बी), 36 (ए और बी), 37 (ए और बी), 38 (ए और बी), 39 (ए और बी), 40 (ए और बी), 41 (ए और बी), 38 (पश्चिम) गांव मलोया, डड्डूमाजरा और धनास में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। नगर निगम ने निवासियों से असुविधा के लिए सहयोग की अपील की है।