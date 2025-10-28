Language
    चंडीगढ़ में 18 दिन पार्कों और लॉन में पानी के लिए रहेगा संकट, टर्शरी वॉटर की सप्लाई रहेगी बंद, जानें कहां आएगी दिक्कत

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:10 PM (IST)

    चंडीगढ़ में आगामी 18 दिनों तक पार्कों और लॉन में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी, क्योंकि टर्शरी वॉटर की सप्लाई बंद रहेगी। इससे शहर के कई क्षेत्रों में पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। निवासियों को पानी के उपयोग में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

    पाइपलाइन की तत्काल मरम्मत कार्य के चलते टर्शरी वॉटर की सप्लाई रहेगी बंद।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अगले 18 दिन पार्कों, ग्रीन बेल्ट, लॉन और घरों में बने पार्कों में पानी का संकट रहेगा। 29 अक्तूबर से 15 नवंबर तक टर्शरी वॉटर की सप्लाई बंद रहेगी। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-31 में सीआईआई के पास 20 इंच व्यास (500 मिमी) पाइपलाइन की तत्काल मरम्मत कार्य के कारण टर्शरी वॉटर की पंपिंग 29 अक्तूबर से 15 नंवबर तक बंद रहेगी।

    मरम्मत कार्य के दौरान सेक्टर 20 (सी और डी), 21 (सी और डी), 22 (सी और डी), 23 (सी और डी), 24 (डी), 25, 29 (सी और डी), 30 (सी और डी), 31, 32 (ए और बी), 33 (ए और बी), 35 (ए और बी), 36 (ए और बी), 37 (ए और बी), 38 (ए और बी), 39 (ए और बी), 40 (ए और बी), 41 (ए और बी), 38 (पश्चिम) गांव मलोया, डड्डूमाजरा और धनास में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। नगर निगम ने निवासियों से असुविधा के लिए सहयोग की अपील की है।