चंडीगढ़ में निगम चुनाव की तैयारी, वार्डबंदी का काम पूरा, कॉलोनी वाले शिफ्ट, वार्ड आरक्षण पर फैसला बाकी

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। अगले साल होने वाले नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। वार्डबंदी का काम पूरा कर लिया गया है। इसी सप्ताह इसकी रिपोर्ट मंजूरी के लिए प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को भेज दी जाएगी। वार्डबंदी पर मुहर लगने के बाद चुनाव आयोग की ओर से वार्ड का आरक्षण तय किया जाएगा।

वार्डबंदी के लिए प्रशासन ने डीसी निशांत यादव के नेतृत्व में आठ सदस्य कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने निर्णय लिया कि वार्ड की संख्या में इजाफा नहीं होगा। 35 वार्ड में ही चुनाव करवाए जाएंगे। कमेटी ने साल 2011 की जनगणना के अनुसार ही नई वार्डबंदी तय की है। प्रशासन के अनुसार इस समय जनगणना चल रही है और ऐसे में नए सिरे से वार्ड की संख्या को नहीं बढ़ाया जा सकता है।

इतना जरूर है कि अलग अलग वार्ड से संजय काॅलोनी, जनता काॅलोनी, शाहपुर काॅलोनी, आदर्श काॅलोनी और सेक्टर-53 का फर्नीचर मार्केट को हटाया गया है। इन कॉलोनियों को वार्डों से इसलिए हटाया गया है क्योंकि इस साल प्रशासन ने यह सारी काॅलाेनियों को हटाया है और यहां से लोग अन्य एरियों में शिफ्ट हो गए हैं। पिछले चुनाव तक ये कॉलोनियां अलग-अलग पांच वार्ड में शामिल थी। सर्दी के बाद मौसम के बाद धनास की कच्ची काॅलोनी को हटाया जाना है।