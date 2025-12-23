Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में निगम चुनाव की तैयारी, वार्डबंदी का काम पूरा, कॉलोनी वाले शिफ्ट, वार्ड आरक्षण पर फैसला बाकी

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:12 PM (IST)

    चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव की तैयारी जोरों पर है। वार्डबंदी का काम पूरा हो गया है और रिपोर्ट प्रशासक को भेजी जाएगी। वार्डबंदी पर मुहर लगने के बाद चुना ...और पढ़ें

    Hero Image

    अगले साल होने हैं चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव।

    राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। अगले साल होने वाले नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। वार्डबंदी का काम पूरा कर लिया गया है। इसी सप्ताह इसकी रिपोर्ट मंजूरी के लिए प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को भेज दी जाएगी। वार्डबंदी पर मुहर लगने के बाद चुनाव आयोग की ओर से वार्ड का आरक्षण तय किया जाएगा। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वार्डबंदी के लिए प्रशासन ने डीसी निशांत यादव के नेतृत्व में आठ सदस्य कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने निर्णय लिया कि वार्ड की संख्या में इजाफा नहीं होगा। 35 वार्ड में ही चुनाव करवाए जाएंगे। कमेटी ने साल 2011 की जनगणना के अनुसार ही नई वार्डबंदी तय की है। प्रशासन के अनुसार इस समय जनगणना चल रही है और ऐसे में नए सिरे से वार्ड की संख्या को नहीं बढ़ाया जा सकता है। 

    इतना जरूर है कि अलग अलग वार्ड से संजय काॅलोनी, जनता काॅलोनी, शाहपुर काॅलोनी, आदर्श काॅलोनी और सेक्टर-53 का फर्नीचर मार्केट को हटाया गया है। इन कॉलोनियों को वार्डों से इसलिए हटाया गया है क्योंकि इस साल प्रशासन ने यह सारी काॅलाेनियों को हटाया है और यहां से लोग अन्य एरियों में शिफ्ट हो गए हैं। पिछले चुनाव तक ये कॉलोनियां अलग-अलग पांच वार्ड में शामिल थी। सर्दी के बाद मौसम के बाद धनास की कच्ची काॅलोनी को हटाया जाना है।

    कमेटी में यह थे शामिल जिन्होंने वार्डबंदी की तय

    समिति में एस्टेट ऑफिसर, संयुक्त सचिव स्थानीय सरकार, समाज कल्याण निदेशक, नगर निगम सचिव, सीनियर टाउन प्लानर, राज्य चुनाव आयोग के प्रतिनिधि और जनगणना विभाग का प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति शहर में वार्डों के सीमांकन की आवश्यकता का निर्धारण किया है।