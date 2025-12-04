Language
    चंडीगढ़ व्यापार मंडल का पोर्टल लॉन्च, व्यापारी भेज सकेंगे शिकायत और सुझाव

    By Balwan Singh Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:10 PM (IST)

    चंडीगढ़ व्यापार मंडल (सीबीएम) ने व्यापारियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए फेसबुक पेज लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य व्यापारियों को अपनी समस्याएं और सुझाव साझा ...और पढ़ें

    सीबीएम अध्यक्ष संजीव चड्ढा।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ व्यापार मंडल (सीबीएम) ने ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए इंटरनेट मीडिया का सहारा लिया है। व्यापार मंडल ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज की घोषणा की है, जिसके माध्यम से शहर के व्यापारी अब अपनी समस्याएं, सुझाव और बाजारों से जुड़े मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से साझा कर सकेंगे।

    सीबीएम की आधिकारिक वेबसाइट www.cbmonline.in के साथ नया फेसबुक पेज जोड़ने का उद्देश्य शहर के व्यापारियों में बेहतर तालमेल, एकजुटता और संवाद को बढ़ावा देना है। संगठन का कहना है कि यह प्लेटफार्म व्यापारियों की उठाई गई समस्याओं के शीघ्र समाधान में मदद करेगा और संबंधित विभागों तक उनकी बात पहुंचाने में सेतु का काम करेगा।

    सीबीएम अध्यक्ष संजीव चड्ढा ने कहा कि व्यापारी इन इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करें ताकि संगठन के कार्य सुचारू रूप से चल सकें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

    सीबीएम के उपाध्यक्ष और आधिकारिक प्रवक्ता दिवाकर सहूंजा ने बताया कि नया फेसबुक पेज व्यापारियों में एकता और सहयोग की भावना को मजबूत करेगा। साथ ही सीबीएम को व्यापार समुदाय की समस्याओं को प्रभावी रूप से उठाने और उनके हित में काम करने में मदद करेगा।

     

    व्यापारी हितों की रक्षा के साथ उनको जागरूक करने के लिए भी इंटरनेट मीडिया पर सक्रियता जरूरी है। अधिक से अधिक व्यापारियों को इससे जोड़ा जाएगा। इस पोर्टल से समय और पैसा दोनों बचेंगे।
    -संजीव चड्ढा, अध्यक्ष, व्यापार मंडल।