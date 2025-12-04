चंडीगढ़ व्यापार मंडल का पोर्टल लॉन्च, व्यापारी भेज सकेंगे शिकायत और सुझाव

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ व्यापार मंडल (सीबीएम) ने ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए इंटरनेट मीडिया का सहारा लिया है। व्यापार मंडल ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज की घोषणा की है, जिसके माध्यम से शहर के व्यापारी अब अपनी समस्याएं, सुझाव और बाजारों से जुड़े मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से साझा कर सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीबीएम की आधिकारिक वेबसाइट www.cbmonline.in के साथ नया फेसबुक पेज जोड़ने का उद्देश्य शहर के व्यापारियों में बेहतर तालमेल, एकजुटता और संवाद को बढ़ावा देना है। संगठन का कहना है कि यह प्लेटफार्म व्यापारियों की उठाई गई समस्याओं के शीघ्र समाधान में मदद करेगा और संबंधित विभागों तक उनकी बात पहुंचाने में सेतु का काम करेगा।

सीबीएम अध्यक्ष संजीव चड्ढा ने कहा कि व्यापारी इन इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करें ताकि संगठन के कार्य सुचारू रूप से चल सकें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। सीबीएम के उपाध्यक्ष और आधिकारिक प्रवक्ता दिवाकर सहूंजा ने बताया कि नया फेसबुक पेज व्यापारियों में एकता और सहयोग की भावना को मजबूत करेगा। साथ ही सीबीएम को व्यापार समुदाय की समस्याओं को प्रभावी रूप से उठाने और उनके हित में काम करने में मदद करेगा।