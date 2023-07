Chandigarh News विजिलेंस ब्‍यूरो में कई मामलों में बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। विजिलेंस ब्यूरो की ओर से जहां सिंचाई घोटाले में जांच तेज कर दी गई है। वहीं पूर्व मंत्री व वर्तमान में भाजपा नेता बलबीर सिद्धू व उनके भाई मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू को विजिलेंस कभी भी कार्रवाई कर सकती है। मामलों में अन्य को भी समन जारी किए गए है।

कई मामलों में बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में विजिलेंस ब्‍यूरो, सिंचाई घोटाले में जांच तेज

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: विजिलेंस ब्यूरो आने वाले दिनों में कई मामलों में बड़ी कार्रवाई कर सकता है। विजिलेंस ब्यूरो की ओर से जहां सिंचाई घोटाले में जांच तेज कर दी गई है। वहीं पूर्व मंत्री व वर्तमान में भाजपा नेता बलबीर सिद्धू व उनके भाई मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू को विजिलेंस कभी भी कार्रवाई कर सकती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी विजिलेंस आगामी सप्ताह में फिर पूछताछ के लिए बुला सकता है। विजिलेंस के अधिकारी संतुष्‍ट नहीं जानकारी का मुताबिक आय से अधिक संपत्ति के मामले जो दस्तावेज चन्नी, सिद्धू भाईयों की ओर से करवाए गए थे उनके मिलान का काम विजिलेंस की ओर से पूरा कर लिया गया है। सिद्धू भाईयों की ओर से संपत्ति का जो ब्यौरा विजिलेंस को दिया गया है उससे विजिलेंस के अधिकारी संतुष्ट नहीं है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच का सामने कर रहे दोनों भाईयों से तीन बार से ज्यादा विजिलेंस की ओर से अगले सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पूर्व अधिकारियों से की जाएगी पूछताछ अब दोनों भाईयों को एक साथ समन कर बुलाया जाएगा। दोनों भाईयों से आमने सामने बिठा कर पूछताछ की जाएगी। इसी सप्ताह विजिलेंस की ओर से पूर्व सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू से पूछताछ थी। आगामी सप्ताह में विजिलेंस की ओर से तीन बड़े मामलों में आरोपों का सामना कर रहे है पूर्व अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी। इन में पूर्व मुख्य सचिव सर्वेश कौशल को समन जारी कर दिया गया है। मामलों में अन्य को भी समन जारी किए गए है।

Edited By: Himani Sharma