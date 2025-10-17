चंडीगढ़ में वेंडर्स के लिए बड़ी घोषणा, तीन महीनों में बकाया भुगतान करो और वेंडिंग लाइसेंस रद होने से बचाओ
चंडीगढ़ में वेंडरों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। वेंडरों को बकाया भुगतान के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। इस अवधि में भुगतान न करने पर वेंडिंग लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। प्रशासन ने वेंडरों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और समय पर भुगतान करें ताकि उनके लाइसेंस सुरक्षित रहें। यह निर्णय वेंडरों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला ने शहर के रेहड़ी-फड़ी (वेंडिंग) लाइसेंस धारकों के लिए महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है। यह राहत उन विक्रेताओं के लिए है, जिनके वेंडिंग लाइसेंस बकाया राशि के कारण रद हो गए थे। मेयर ने 472 प्रभावित विक्रेताओं की अपीलों पर विचार करते हुए उन्हें आगामी तीन महीनों में बकाया भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया है।
समय सीमा के भीतर भुगतान न करने वालों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद कर दिए जाएंगे। मेयर ने इसे वेंडर समुदाय के लिए दीवाली का तोहफा बताया, जो आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इससे पहले 172 विक्रेताओं को भी राहत प्रदान की गई थी। मेयर ने स्पष्ट किया कि यह अंतिम अवसर होगा और निगम तीन माह बाद किसी भी अपील को स्वीकार नहीं करेगा। नगर निगम शीघ्र ही भुगतान प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।
