Chandigarh News: मेयर हरप्रीत कौर बबला ने वेंडिंग लाइसेंस धारकों को दी बड़ी राहत, बकाया चुकाने का मिला अंतिम मौका
चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला ने रेहड़ी-फड़ी विक्रेताओं को राहत देते हुए बकाया राशि जमा करने का अंतिम मौका दिया है। 212 वेंडरों को तीन महीने में भुगतान करने पर लाइसेंस बहाल करने का आश्वासन दिया गया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। यह कदम समावेशी विकास और आजीविका संरक्षण की दिशा में उठाया गया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला ने शहर के रेहड़ी-फड़ी विक्रेताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए कहा कि जिन वेंडरों के वेंडिंग लाइसेंस बकाया राशि जमा न करने के कारण रद हो गए थे, उन्हें अब एक अंतिम मौका दिया जा रहा है।
बबला ने कहा कि कुल 212 प्रभावित वेंडरों को तीन महीने का समय दिया गया है, जिसके भीतर वे अपनी बकाया राशि जमा कर सकते हैं। निर्धारित समय में भुगतान करने पर उनका लाइसेंस बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया, तो लाइसेंस स्थायी रूप से रद हो जाएगा।
बबला ने कहा कि हमारा उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना है, और यह कदम छोटे व्यवसायों को दोबारा खड़े होने और आगे बढ़ने का अवसर देगा। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम जल्द ही भुगतान प्रक्रिया के लिए विस्तृत एवं पारदर्शी दिशा-निर्देश जारी करेगा।
यह पहल शहर में आजीविका को संरक्षण देने के साथ-साथ जवाबदेही और नगर व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।