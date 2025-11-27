29 लाख की V-6 सड़क चौड़ीकरण पर ठप्पा, चंडीगढ़ नगर निगम में फिर VIP vs आम आदमी की लड़ाई
चंडीगढ़ में, सेक्टर-2 स्थित वी-6 सड़क को चौड़ा करने के प्रस्ताव को नगर निगम की एफएंडसीसी ने मंजूरी दी। इस परियोजना पर 29.26 लाख रुपये खर्च होंगे। मेयर हरप्रीत कौर बबला की अध्यक्षता में हुई बैठक में विपक्ष के पार्षद अनुपस्थित रहे। आप पार्टी ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए वीआईपी क्षेत्र को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-2 में मकान नंबर-46 से 50 के सामने स्थित वी-6 रोड के चौड़ीकरण संबंधी प्रस्ताव को नगर निगम की वित्त एवं अनुबंध समिति (एफएंडसीसी) की बैठक में मंजूरी दी।
इस कार्य पर 29.26 लाख रुपये की अनुमानित लागत आएगी। मेयर हरप्रीत कौर बबला की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विपक्ष का कोई पार्षद शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी, आप पार्षद सुमन देवी और पूनम समिति की सदस्य हैं।
लेकिन तीनों ही बैठक में नहीं पहुंचे। केवल भाजपा के पार्षद सौरभ जोशी और जसमनप्रीत सिंह ही शामिल हुए। पांच में से दो सदस्य ही शामिल होने पर बैठक होने के नियमों पर सवाल भी उठ रहे हैं।
बैठक में कमिश्नर अमित कुमार सहित नगर निगम के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर वाहनों की आवाजाही को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाना है, जिससे क्षेत्र के निवासियों और दैनिक यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी।
समिति ने माना कि वी-6 रोड के इस हिस्से के चौड़ीकरण से ट्रैफिक प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार होगा, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और सेक्टर-2 के निवासियों और आने-जाने वालों को बड़ा लाभ मिलेगा।
हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए इसे वीआइपी एरिया में निजी तौर पर फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए थे।
आरोप लगाए थे कि शहर की टूटी सड़कों पर ध्यान न देकर वीआइपी चापलूसों के स्वार्थ से जुड़े प्रस्ताव पर एफएंडसीसी की बैठक कर जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। आप के अध्यक्ष विजय पाल सिंह ने यह आरोप लगाए थे।
