29 लाख की V-6 सड़क चौड़ीकरण पर ठप्पा, चंडीगढ़ नगर निगम में फिर VIP vs आम आदमी की लड़ाई

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-2 में मकान नंबर-46 से 50 के सामने स्थित वी-6 रोड के चौड़ीकरण संबंधी प्रस्ताव को नगर निगम की वित्त एवं अनुबंध समिति (एफएंडसीसी) की बैठक में मंजूरी दी। इस कार्य पर 29.26 लाख रुपये की अनुमानित लागत आएगी। मेयर हरप्रीत कौर बबला की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विपक्ष का कोई पार्षद शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी, आप पार्षद सुमन देवी और पूनम समिति की सदस्य हैं।

लेकिन तीनों ही बैठक में नहीं पहुंचे। केवल भाजपा के पार्षद सौरभ जोशी और जसमनप्रीत सिंह ही शामिल हुए। पांच में से दो सदस्य ही शामिल होने पर बैठक होने के नियमों पर सवाल भी उठ रहे हैं। बैठक में कमिश्नर अमित कुमार सहित नगर निगम के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर वाहनों की आवाजाही को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाना है, जिससे क्षेत्र के निवासियों और दैनिक यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी।