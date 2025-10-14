चंडीगढ़ बनेगा देश का प्रमुख अर्बन टूरिज्म डेस्टिनेशन, 100 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार, पर्यटन स्थलों पर बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं, जानें प्रशासन की तैयारी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल को अब देश के प्रमुख अर्बन टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार हो चुका है, जिमसें कई बड़े प्रोजेक्टर हैं। पर्यटन स्थलों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तो टूरिस्ट्स की संख्या भी बढ़ेगी। उदयपुर में चल रही केंद्र सरकार की ओर से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पर्यटन बैठक में चंडीगढ़ प्रशासन अपने पहले 100 करोड़ के टूरिज्म मास्टर प्लान की प्रेजेंटेशन पेश करेगा। इस बैठक में भाग लेने के लिए पर्यटन सचिव मंदीप बराड़ सहित प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हुए हैं।

मास्टर प्लान में शहर के हेरिटेज कैरेक्टर और यूनिक आईडेंटिटी को केंद्र में रखते हुए कई बड़े प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार शहर में पर्यटन स्थलों में सुविधा बढ़ाई जाएगी, ताकि शहर का पर्यटन बढ़ सके। केंद्र सरकार के कंसल्टेंट्स की मदद से तैयार किए गए इस मास्टरप्लान का उद्देश्य चंडीगढ़ को देश के प्रमुख अर्बन टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना है। उम्मीद है कि प्रेजेंटेशन के बाद इन प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार से फंडिंग को मंजूरी मिल सकती है।