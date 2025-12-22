यात्रीगण ध्यान दें...घने कोहरे की वजह से शताब्दी समेत 8 ट्रेनें लेट, एक रद, चंडीगढ़ स्टेशन पर घंटों इंतजार करते रहे यात्री

घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से रेल यातायात प्रभावित, चंडीगढ़ स्टेशन पर कई ट्रेनें घंटों लेट, एक रद्द



जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। उत्तर भारत में लगातार पड़ रहे घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने रेल परिचालन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। दृश्यता बेहद कम होने के कारण ट्रेनों की रफ्तार घटानी पड़ी रही है, जिसका असर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर साफ नजर आ रहा है।

सोमवार को चंडीगढ़ होकर गुजरने वाली तेज रफ्तार वाली शताब्दी एक्सप्रेस समेत आठ ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देरी से पहुंचीं, जबकि एक ट्रेन को रद करना पड़ा। इससे यात्रियों को घंटों स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा और उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

सुबह से ही चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की लेटलतीफी की सूचनाएं मिलनी शुरू हो गई थीं। प्लेटफार्मों पर यात्री ठंड में अपने सामान के साथ बैठे नजर आए। घने कोहरे का असर खास तौर पर लंबी दूरी और सुपरफास्ट ट्रेनों पर पड़ा।

यात्रियों से अपील-ट्रेन का स्टेटस जानकर ही घर से निकलें रेलवे अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों को धीमी गति से चलाया जा रहा है। यात्रियों से अपील है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें और मौसम की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त समय लेकर ही घर से निकलें। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक कोहरे और ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है। ऐसे में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की देरी का सिलसिला अभी जारी रह सकता है।