यात्रीगण ध्यान दें! तीन महीने चंडीगढ़ से कई ट्रेनें रहेंगी रद, इनके लिए टिकट न कराएं बुक
चंडीगढ़ से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। आगामी तीन महीनों के लिए चंडीगढ़ से कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने रखरखाव कार्यों के चलते यह फैसला लिया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इन ट्रेनों के लिए टिकट बुक न करें। रद्द ट्रेनों की सूची रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा विकल्पों पर विचार करने की सलाह दी जाती है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सर्दियों में घने कोहरे से होने वाली परेशानी और दुर्घटना की आशंका को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने बड़ा एहतियाती कदम उठाया है। दिसंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक चंडीगढ़ से चलने वाली कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद करने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रेलवे ने सभी टिकट आरक्षण केंद्रों को निर्देश दिए हैं कि इन ट्रेनों के लिए बुकिंग बंद कर दी जाए।
अंबाला मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार ने जानकारी दी कि घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें दो से तीन महीने तक नहीं चलेंगी। गाड़ी संख्या 15903 डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस, जो हर सोमवार और शुक्रवार चलती थी, उसे 1 दिसंबर से 27 फरवरी तक रद रखा जाएगा। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 15904 चंडीगढ़–डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, जो बुधवार और रविवार को संचालित होती है, 3 दिसंबर से 1 मार्च तक बंद रहेगी।
इसके अलावा 14541 और 14542 चंडीगढ़–अमृतसर एक्सप्रेस को 1 दिसंबर 2025 से 1 मार्च तक स्थगित किया गया है। कालका से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली 14503 और 14504 एक्सप्रेस सेवा 2 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेगी। वहीं चंडीगढ़–फिरोजपुर एक्सप्रेस (14629 और 14630) भी 1 दिसंबर से 1 मार्च तक नहीं चलेगी।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर और जनवरी में कोहरा सबसे घना होता है, जिससे ट्रेनों की गति प्रभावित होती है और हादसों का खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। विभाग ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा की योजना बनाते समय इन तिथियों को ध्यान में रखें और संबंधित ट्रेनों की स्थिति की अग्रिम पुष्टि करके ही टिकट बुक करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।