फेस्टिवल सीजन में खरीदारी को निकले लोग, सड़कों पर लंबा जाम, अगले दो दिन घर से निकलते समय रखें विशेष ध्यान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ट्राईसिटी की सड़कों पर शुक्रवार शाम लंबा जाम लगा। एक लाइट प्वॉइंट क्रॉस करने में करीब 25 मिनट इंतजार करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस कर्मी व्यवस्था बनाए रखने में जुटे रहे, लेकिन सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। अगले दो दिन भी लोगों को इसी तरह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में घर से निकलने का शेड्यूल ऐसा बनाएं कि जाम में फंसना न पड़े।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फेस्टिवल सीजन के चलते बाजारों में रौनक है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। यही वजह से कि लोग खरीदारी करने घरों से बाहर निकले और सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ गई। शाम पांच बजे सरकारी कार्यालयों की भी छुट्टी होने पर ट्रैफिक बढ़ गया। ऐसे में शहर की सड़कों पर वाहनों की कतार लग गई। लोग जाम में फंसे रहे। एक लाइट प्वॉइंट क्रॉस करने में ही काफी समय लगा।