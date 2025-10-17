Language
    फेस्टिवल सीजन में खरीदारी को निकले लोग, सड़कों पर लंबा जाम, अगले दो दिन घर से निकलते समय रखें विशेष ध्यान

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 06:23 PM (IST)

    चंडीगढ़ में त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में खरीदारी के लिए निकले लोगों के कारण सड़कों पर लंबा जाम लग गया। मध्य मार्ग और अन्य प्रमुख चौराहों पर वाहनों की कतारें लगी रहीं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। ट्रैफिक पुलिस के इंतजाम भी नाकाफी साबित हुए। अगले दो दिनों तक भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है।

    एक लाइट प्वॉइंट क्रॉस करने में ही काफी समय लगा।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ट्राईसिटी की सड़कों पर शुक्रवार शाम लंबा जाम लगा। एक लाइट प्वॉइंट क्रॉस करने में करीब 25 मिनट इंतजार करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस कर्मी व्यवस्था बनाए रखने में जुटे रहे, लेकिन सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। अगले दो दिन भी लोगों को इसी तरह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में घर से निकलने का शेड्यूल ऐसा बनाएं कि जाम में फंसना न पड़े।

    फेस्टिवल सीजन के चलते बाजारों में रौनक है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। यही वजह से कि लोग खरीदारी करने घरों से बाहर निकले और सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ गई। शाम पांच बजे सरकारी कार्यालयों की भी छुट्टी होने पर ट्रैफिक बढ़ गया। ऐसे में शहर की सड़कों पर वाहनों की कतार लग गई। लोग जाम में फंसे रहे। एक लाइट प्वॉइंट क्रॉस करने में ही काफी समय लगा।

    इन लाइट प्वॉइंट पर ज्यादा दिक्कत

    -मध्य मार्ग में मटका चौक से सेक्टर 26 ट्रांसपोर्ट चौक
    -ट्रिब्यून चौक से हैलोमाजरा लाइट तक
    -कलाग्राम से हाउसिंग बोर्ड लाइट पॉइंट तक
    -मोहाली में एयरोसिटी वाली रोड
    -एयरपोर्ट रोड पर
    -हल्लोमाजरा लाइट से जीरकपुर तक 