चंडीगढ़ में बाधित रहेगा ट्रैफिक, अगले तीन दिन ये सड़कें रहेंगी बंद, पढ़ें एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अगले तीन दिन ट्रैफिक बाधित रहेगा। तीनों दिन अलग-अलग मुख्य सड़क बंद रहेगी। इससे ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा। यह निर्णय टर्शियरी ट्रीटेड (टीटी) पानी की सप्लाई प्रणाली को मजबूत करने और बचे हुए क्षेत्रों में टीटी वाॅटर लाइन बिछाने का कार्य के चलते लिया गया है।

पाइपलाइन को जोड़ने के लिए नगर निगम ने तीन महत्वपूर्ण स्थानों पर अस्थायी रूप से सड़क बंद करने की घोषणा की है। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और कार्य के दौरान सहयोग बनाए रखें।