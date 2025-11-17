Language
    चंडीगढ़ में बाधित रहेगा ट्रैफिक, अगले तीन दिन ये सड़कें रहेंगी बंद, पढ़ें एडवाइजरी

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:53 PM (IST)

    चंडीगढ़ में अगले तीन दिनों तक ट्रैफिक बाधित रहेगा। टर्शियरी ट्रीटेड पानी की सप्लाई प्रणाली को मजबूत करने के लिए नगर निगम पाइपलाइन बिछाने का कार्य करेगा, जिसके चलते मुख्य सड़कों को अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा। नागरिकों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और सहयोग करने की अपील की गई है।

    अस्थायी रूप से सड़कें बंद करने की घोषणा की गई है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अगले तीन दिन ट्रैफिक बाधित रहेगा। तीनों दिन अलग-अलग मुख्य सड़क बंद रहेगी। इससे ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा। यह निर्णय टर्शियरी ट्रीटेड (टीटी) पानी की सप्लाई प्रणाली को मजबूत करने और बचे हुए क्षेत्रों में टीटी वाॅटर लाइन बिछाने का कार्य के चलते लिया गया है।

    पाइपलाइन को जोड़ने के लिए नगर निगम ने तीन महत्वपूर्ण स्थानों पर अस्थायी रूप से सड़क बंद करने की घोषणा की है। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और कार्य के दौरान सहयोग बनाए रखें।

    सुबह 10 से रात 10 बजे तक ये सड़कें बंद रहेंगी

    मंगलवार को शीतला माता मंदिर रोड से हाउसिंग बोर्ड लाइट प्वाइंट
    बुधवार को ओल्ड रोपड़ रोड टी-प्वाइंट, मनसा देवी रोड (ढिल्लो कॉम्प्लेक्स, मनीमाजरा के पास)
    वीरवार को इंदिरा कॉलोनी लाइट प्वाइंट, मनीमाजरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास