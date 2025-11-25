कल चंडीगढ़ में बड़े जाम का Alert, कई मार्गों पर ट्रैफिक होगा डायवर्ट, पढ़ें पुलिस की एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 26 नवंबर को चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की विशाल रैली और पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा के विश्वविद्यालय बंद के कारण पूरे शहर में आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसानों की बड़ी संख्या में चंडीगढ़ आने की संभावना के बीच पुलिस ने कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू करने की घोषणा की है।

संयुक्त किसान मोर्चा 26 नवंबर को किसान आंदोलन की पांचवीं वर्षगांठ पर चंडीगढ़ में शक्ति प्रदर्शन करेगा। किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहां ने बताया कि सेक्टर-34 ग्राउंड को प्रदर्शन स्थल के रूप में मांगा गया है और 5,000 से अधिक किसानों के जुटने का अनुमान है।

पंजाब के कई जिलों से किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और बसों के जरिये 25 नवंबर की रात से ही शहर की ओर बढ़ सकते हैं। पिछले वर्ष सितंबर में भी किसान सेक्टर-34 में पांच दिन तक धरने पर बैठे थे, जिससे शहर में भारी दिक्कतें पैदा हुई थीं। इस बार प्रशासन ने पहले ही व्यापक तैयारी कर ली है।

पीयू बचाओ मोर्चा का शटडाउन इधर, पीयू बचाओ मोर्चा ने 26 नवंबर को पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में शटडाउन का एलान किया है। संगठन की मुख्य मांग है—लंबित सीनेट चुनाव कार्यक्रम की तुरंत घोषणा। मोर्चा नेताओं ने कहा है कि यदि 25 नवंबर तक तारीख घोषित नहीं हुई तो वे पंजाब और चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालयों का घेराव करेंगे।

10 नवंबर को हुए पिछले प्रदर्शन में पीयू के गेट तोड़े जाने और सीमाएं बंद होने से शहर में भारी अव्यवस्था फैल गई थी। उसी अनुभव को देखते हुए प्रशासन इस बार पहले से तैयारी में जुटा है। इन मार्गों पर आवाजाही रहेगी प्रभावित 1. जन मार्ग

• कजेहेड़ी चौक (सेक्टर 42/43–52/53) से सेक्टर 42/43 छोटे चौक तक

• वहाँ से अट्टावा चौक (सेक्टर 35/36/42/43) तक यातायात प्रतिबंधित/डायवर्ट रहेगा 2. सेक्टर 43 क्षेत्र

• सेक्टर 43/44 लाइट प्वाइंट से

• जुडिशियल एकेडमी लाइट प्वाइंट

• और वहाँ से सेक्टर 42/43 स्मॉल चौक तक V-4 रोड पर आवागमन नियंत्रित रहेगा पुलिस की जनता से अपील • वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें

• लाइव अपडेट के लिए ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट देखें

• किसी भी असुविधा के लिए पुलिस ने खेद जताया है और नागरिकों से सहयोग की अपील की है