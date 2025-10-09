प्रशासन ने भेजे लाखों रुपये के डिमांड नोटिस, फेस्टिवल सीजन में व्यापारियों में मचा हड़कंप, प्रशासक से हस्तक्षेप की मांग

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आबकारी एवं कराधान विभाग ने फेस्टिवल सीजन में व्यापारियों को लाखों रुपये के टैक्स डिमांड नोटिस भेजे हैं। इससे व्यापारियों में अफरातफरी का माहौल है। उद्योग व्यापार मंडल ने पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मंडल के अध्यक्ष कैलाश जैन और महासचिव नरेश कुमार गोयल ने प्रशासक को ज्ञापन भेजकर बताया कि शहर के काफी व्यापारियों को 10 लाख से 50 लाख तक और कुछ मामलों में करोड़ों रुपये तक के टैक्स डिमांड नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जबकि वास्तविक देय कर काफी कम है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिर भी विभागीय स्तर पर बात करने के बाद मामूली राशि 10,000 से 50,000 तक में समझौता कर दिया जाता है। नोटिस राशि और टैक्स सेटलमेंट राशि में यह बड़ा अंतर सिस्टम की पारदर्शिता और ईमानदारी पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। जो व्यापारी विभागीय स्तर पर समाधान नहीं करवा पाते, उन्हें अपील के लिए उच्च अधिकारी के पास जाना पड़ता है। इसके लिए उन्हें विवादित राशि का 25 से 30 प्रतिशत अग्रिम जमा करना पड़ता है। अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ रहा है।