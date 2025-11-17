कैसे बढ़ेंगी चंडीगढ़ में पर्यटकों की संख्या, मात्र 75 रुपये में विदेश में घूमने जैसा आनंद छीना, प्रशासन के इस रवैये पर उठ रहे सवाल
चंडीगढ़ में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए नए उपायों की तलाश है। पहले यहां 75 रुपये में विदेश जैसा अनुभव मिलता था, जो अब उपलब्ध नहीं है। सिटको ने हाॅप-ऑन-हाॅप-ऑफ डबल डेकर ओपन बस सेवा बंद कर दी है। शहर में इस बस को दोबारा से चलाने की मांग बढ़ रही है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और पर्यटक शहर का बेहतर अनुभव ले सकें।
पर्यटकों के लिए शुरू डबल डेकर ओपन बस की सुविधा हुई बंद
पिछले दो माह से बंद है बस, शिवालिक व्यू होटल की पार्किंग में खड़ी है बंस
मात्र 75 रुपये का किराया देकर शहर में घूमने की सुविधा प्राप्त थी
राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। पर्यटकों और लोगों को आकर्षित करने वाली हाॅप-ऑन-हाॅप-ऑफ डबल डेकर ओपन बस के शानदार सफर के लिए पर्यटक और चंडीगढ़वासी तड़फ रहे हैं। बस क्या खराब हुई कि यह सुविधा ही छीन ली गई। बस चलाने की जिम्मेदारी चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम (सिटको) की है।
दो महीने से यह बस सर्विस बंद है, लेकिन इसकी डिमांड काफी मांग रहती थी और आज भी है। डबल डेकर ओपन बस में सवार होकर लोग शहर की ग्रीनरी, सड़कें, खुलापन और सुहावने मौसम का मजा लेते थे।
कई लोग परिवार या ग्रुप के लिए भी बस की बुकिंग करवाते थे। 5900 रुपये में बस की आधे दिन की बुकिंग होती थी। पूरे दिन की बुकिंग के लिए के लिए 11,800 रुपये की सुविधा भी थी। कई लोग अपने परिवार के साथ विशेष आयोजन में इस बस में सफर करते थे।
अधिकारी बोले-टेंडर लगाया है, ठीक होते ही बस चला देंगे
इस समय यह बस सेक्टर-17 के शिवालिक व्यू होटल की पार्किंग में खड़ी है। सिटको के अधिकारियों के अनुसार बस की खस्ता हालत को सुधारने के लिए टेंडर लगाया गया है। बस को ठीक करके फिर से चलाया जाएगा।
लोग बोले-अधिकारियों की गाड़ियां जल्द ठी हो जाती है ताे यह बस क्यों नहीं
लोगों का कहना है कि जब प्रशासन के अधिकारियों की सरकारी गाड़ियां खराब होने पर जल्द से जल्द ठीक हो सकती है तो पर्यटकों और लोगों की सुविधा के लिए शुरू हुई बस भी जल्द ठीक होनी चाहिए जबकि यह ओपन बस शहर की पहचान है। इस समय पर्यटन विभाग की ओर से सेक्टर-10 में कार्निवल मनाया गया है।
वीरवार से रविवार तक चलती थी बस
वीरवार से रविवार तक दिन में चार फेरे सुबह 9:00, 10:00 , शाम को 4:00 और 5:00 बजे बस सुखना लेक से चलती थी और राॅक गार्डन, कैपिटल काॅम्प्लेक्स सेक्टर-1, सेक्टर-17 प्लाजा, रोज गार्डन-16, पंजाब यूनिवर्सिटी-14, गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी-10 होते हुए वापस सुखना पर पहुंचती थी।
लगता था विदेश में घूम रहे
इस बस में सफर करना का अनुभव बिल्कुल विदेश जैसा होता है। युवाओं में इस बस पर सफर करने का काफी क्रेज रहता था। बस सर्विस बंद करने की सूचना भी विभाग की ओर से लोगों को नहीं दी गई ऐसे में लोग इस बस सर्विस के बारे में पूछते रहते हैं।
चंडीगढ़ में पर्यटकों की संख्या के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024 में पूरे साल कुल 10.37 लाख पर्यटक आए थे जबकि 2025 में सिर्फ 10 महीनों में ही 10 लाख पर्यटक आ चुके हैं।
चंडीगढ़ को अर्बन टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा
प्रशासन ने चंडीगढ़ को अब देश के प्रमुख अर्बन टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये के टूरिज्म मास्टर प्लान तैयार हो चुका है, जिमसें कई बड़े प्रोजेक्ट हैं। पर्यटन स्थलों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तो पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी।
