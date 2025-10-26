चंडीगढ़ में 20 करोड़ से बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का इनडोर क्रिकेट स्टेडियम, बीसीसीआई ने दी मंजूरी

डॉ. सुमित सिंह श्योराण,चंडीगढ़। चंडीगढ़ के युवा क्रिकेटरों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही शहर में इंटरनेशनल स्तर का स्टेडियम मिलने की उम्मीद है। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इंडिया (बीसीसीआई) ने चंडीगढ़ में 20 करोड़ रुपये की लागत से इनडोर स्टेडियम तैयार करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जल्दी इस संबंध में यूटी क्रिकेट एसोसिएशन को पत्र जारी हो जाएगा। यह जानकारी रविवार को यूटीसीए क्रिकेट एसोसिएशन का पदभार संभालने वाले नए अध्यक्ष सारांश टंडन ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सारांश टंडन ने बताया कि बीसीसीआई की ओर से देश के सात राज्यों में स्टेडियम को लेकर मंजूरी दी गई है, जिसमें चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन का नाम भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इस स्टेडियम के तैयार होने से शहर के युवा क्रिकेटरों को इंटरनेशनल स्तर की सुविधाओं के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जल्दी बीसीसीआई 20 करोड़ की ग्रांट जारी करने को लेकर पत्र जारी कर देगी। इसके तुरंत बाद चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम को लेकर योजना को तैयार करेगा।

उन्होंने बताया कि यह इनडोर स्टेडियम इंटरनेशनल स्तर का होगा और इसे चंडीगढ़ में ही बनाने का प्रपोजल है। एक से डेढ़ साल के भीतर इसे तैयार करने का लक्ष्य होगा। यूटी क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से इस संबंध में बीसीसीआई को 2 साल पहले आवेदन किया गया था। रविवार को यूटीसीए की नई कार्यकारिणी को चुन लिया गया। नए प्रेसिडेंट ने बताया कि चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन ने पंजाब यूनिवर्सिटी स्थित क्रिकेट ग्राउंड को लेकर हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। अब वहां पर भी खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। साथ ही पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम के साथ भी समझौते के तहत चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन को ग्राउंड मिलने में तवज्जो मिलेगी।

सारांश टंडन अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन (यूटीसीए) के आगामी तीन साल के कार्यकाल के लिए नए सदस्यों को चुना गया है। सारांश टंडन अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए हैं। उनके पिता संजय टंडन ने छह साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। हरि सिंह खुराना सचिव, संजय डेनियल बनर्जी उपाध्यक्ष, राहुल तलवार संयुक्त सचिव और सीए आलोक कृष्णन कोषाध्यक्ष पद चुन लिए गए हैं। विनय ग्रोवर को एपेक्स काउंसिल सदस्य पद पर चुना गया है। वहीं गवर्नर काउंसिल (सीपीएल) के पदों के लिए पवन कुमार मुतनेजा और रविंदर सिंह निर्विरोध चुन लिए गए।

पहली बार आयोजित होगा चंडीगढ़ वूमेन क्रिकेट प्रीमियर लीग चंडीगढ़ की महिला क्रिकेटर के लिए भी खास खुशखबरी चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से जारी की गई है। एसोसिएशन प्रधान सारांश टंडन ने बताया कि इसी साल से लड़कों की तर्ज पर चंडीगढ़ प्रीमियर लीग की तरह अब यूटीसी की ओर से चंडीगढ़ वूमेन प्रीमियर लीग आयोजित किया जाएगा। रविवार को इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी गई है। चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से इसके लिए तीन सदस्यों की कमेटी भी गठित करने को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें डॉ. नीरू मलिक के अलावा अभिमन्यु और रविकांत शर्मा को चंडीगढ़ महिला क्रिकेट लीग आयोजन की तैयारी की जिम्मेदारी दी गई है।