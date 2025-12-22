चंडीगढ़ को जल्द मिलेगा एक एचसीएस, हरियाणा ने तीन का पैनल भेजा, नवीन, कमलप्रीत और मनीष में से एक का नाम होगा फाइनल

एचसीएस सुमित सिहाग के हरियाणा वापसी के बाद नया पैनल मांगा गया था।

पंजाब से भी दो पीसीएस और एक आइएएस का पैनल मांगा गया है जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन में जल्द ही एक और नया एचसीएस अधिकारी ज्वाॅइन करेगा। दिसंबर अंत तक नए अधिकारी के ज्वाॅइन करने की उम्मीद है। सूत्रों अनुसार यूटी प्रशासन की ओर से एचसीएस सुमित सिहाग के हरियाणा जाने के बाद तीन एचसीएस अधिकारियों का नया पैनल मांगा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरियाणा सरकार ने तीन एचसीएस अधिकारियों का पैनल यूटी प्रशासन को भेज दिया है। पैनल में 2004 बैच के नवीन कुमार आहुजा, 2011 बैच की कमलप्रीत कौर और 2013 बैच क एचसीएस अधिकारी मनीष कुमार लोहान का नाम शामिल हैं।

कमलप्रीत कौर का नाम पहले भी दो बार पैनल में आ चुका है। प्रशासक से अगले हफ्ते मंजूरी मिलने के बाद तीनों में से एक अधिकारी यूटी में ज्वाॅइन करेगा। पंजाब से भी तीन अधिकारियों का पैनल आना है यूटी प्रशासन में हरियाणा के साथ ही पंजाब कोटे के भी तीन पद अभी खाली हैं। यूटी में डेपुटेशन से वापस पंजाब जा चुके दो पीसीएस अधिकारी हरसुहिंदर पाल सिंह बराड़ और रुबिंदरजीत सिंह बराड़ की जगह अभी पंजाब से नया पैनल नहीं आया है।