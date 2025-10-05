चंडीगढ़ में शिक्षकों की कमी होगी पूरी, जेबीटी के 218 पदों पर जल्द होगी भर्ती, 15023 अभ्यर्थी पहुंचे लिखित परीक्षा देने
चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग द्वारा 218 जेबीटी पदों के लिए भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक आयोजित की गई। 46 केंद्रों पर हुई इस परीक्षा में 24342 में से 15023 अभ्यर्थी शामिल हुए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी निगरानी और बायोमेट्रिक उपस्थिति का उपयोग किया गया। प्रशासन के अनुसार परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं मिली।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में शिक्षकों की कमी जल्द पूरी होने वाली है। जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) के 218 पदों पर भर्ती के लिए रविवार को लिखित परीक्षा हुई। 46 सरकारी स्कूलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 15,023 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। किसी भी केंद्र पर गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं मिली। कुल 24,342 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ था।
भर्ती प्रक्रिया का संपूर्ण कार्य एक बाहरी भर्ती एजेंसी को सौंपा गया था। परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था शिक्षा विभाग ने की। परीक्षा सामग्री, स्टाफ और संचालन की जिम्मेदारी भर्ती एजेंसी की रही। परीक्षा से पूर्व सभी कर्मचारियों को दिशा-निर्देश दिए गए थे।
परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने 15 वरिष्ठ अधिकारियों को स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया था। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाए गए थे। उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक उपस्थिति भी दर्ज की गई। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस विभाग द्वारा 230 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, जिन्होंने अभ्यर्थियों की तलाशी और परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा का जिम्मा संभाला।
प्रश्नपत्रों के सीलबंद पैकेट खोलने से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं को सील करने तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। प्रशासन के अनुसार, परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, नकल या प्रतिरूपण की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।