पंजाब होम डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी के घर में घुसे चोर, ज्वेलरी और दस्तावेज समेटकर ले गए

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में चोरों की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है। सेक्टर-23 में एक बंद घर में चोरों ने सेंधमारी करते हुए लगभग 15 लाख रुपये के सोने और डायमंड के गहने, साथ ही कुल्लू (हिमाचल) स्थित घर की चाबियां और दस्तावेज चुरा लिए। यह चोरी पंजाब होम डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी चिराग सेठ के घर में हुई।

चिराग सेठ ने बताया कि वह मां और बहन के साथ जालंधर गए थे। सोमवार दोपहर जब वे लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो अलमारी का ताला भी तोड़ा गया था और सभी कीमती गहने गायब थे। चोरी हुए सामान में डायमंड का पूरा सेट, तीन सोने की अंगूठियां, दो टाप्स की जोड़ी, एक ब्रेसलेट, कुल्लू स्थित घर के दस्तावेज और चाबियां शामिल हैं।