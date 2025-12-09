Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब होम डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी के घर में घुसे चोर, ज्वेलरी और दस्तावेज समेटकर ले गए

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:49 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-23 में पंजाब होम डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी चिराग सेठ के घर से 15 लाख के गहने और दस्तावेज चोरी हो गए। चिराग सेठ जालंधर गए थे, लौट ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने मोबाइल फोरेंसिक यूनिट ने वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट जुटाए।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में चोरों की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है। सेक्टर-23 में एक बंद घर में चोरों ने सेंधमारी करते हुए लगभग 15 लाख रुपये के सोने और डायमंड के गहने, साथ ही कुल्लू (हिमाचल) स्थित घर की चाबियां और दस्तावेज चुरा लिए। यह चोरी पंजाब होम डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी चिराग सेठ के घर में हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चिराग सेठ ने बताया कि वह मां और बहन के साथ जालंधर गए थे। सोमवार दोपहर जब वे लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो अलमारी का ताला भी तोड़ा गया था और सभी कीमती गहने गायब थे। चोरी हुए सामान में डायमंड का पूरा सेट, तीन सोने की अंगूठियां, दो टाप्स की जोड़ी, एक ब्रेसलेट, कुल्लू स्थित घर के दस्तावेज और चाबियां शामिल हैं।

    सूचना मिलते ही सेक्टर-23 पुलिस चौकी से इंचार्ज और टीम मौके पर पहुंची। मोबाइल फोरेंसिक यूनिट को बुलाकर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट जुटाए गए। सभी सैंपल लैब भेजे गए हैं और पुराने आरोपितों के रिकाॅर्ड से मिलान की प्रक्रिया जारी है।