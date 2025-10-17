चंडीगढ़ में Thar से दो सगी बहनों को टक्कर मारने वाला गिरफ्तार, लाॅ का छात्र है और पिता तहसीलदार, केस में लापरवाही पर बुड़ैल चौकी का इंचार्ज भी हटाया

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-46 में सड़क किनारे खड़ी दो बहनों को थार गाड़ी से टक्कर मारने वाले को दो दिन बाद शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित नेरोशप्रीत सिंह लॉ की पढ़ाई कर रहा है। उसके पिता पंजाब में तहसीलदार हैंवहीं, केस की कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर सेक्टर-45 की बुड़ैल चौकी के इंचार्ज गुरजीवन सिंह पर भी गाज गिरी है। उन्हें चौकी इंचार्ज के पद से हटाया दिया गया है। उनकी जगह इंस्पेक्टर नवीन को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सेक्टर-46 में बुधवार दोपहर दो सगी बहनों को तेज रफ्तार थार ने टक्कर मारी थी। 22 वर्षीय सोजेफ की मौत हो गई थी, जबकि उसकी बड़ी बहन 24 वर्षीय ईशा का सेक्टर-32 स्थित जीएमसीएच में इलाज चल रहा है। परिवार वालों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए थे। क्योंकि इस मामले में थार का नंबर पुलिस को घटनावाले दिन ही मिल गया था। इसके बावजूद पुलिस आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। हालांकि, पुलिस ने थार को इंडस्ट्रियल एरिया से बरामद कर लिया था।