Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चंडीगढ़ में Thar से दो सगी बहनों को टक्कर मारने वाला गिरफ्तार, लाॅ का छात्र है और पिता तहसीलदार, केस में लापरवाही पर बुड़ैल चौकी का इंचार्ज भी हटाया

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:18 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-46 में थार गाड़ी से दो बहनों को टक्कर मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लॉ का छात्र है और उसके पिता तहसीलदार हैं। मामले में लापरवाही बरतने पर बुड़ैल चौकी के इंचार्ज को हटा दिया गया है। तेज रफ्तार थार ने बुधवार को बहनों को टक्कर मारी थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी और दूसरी घायल है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    थार से युवतियों को टक्कर माने वाला नेरोशप्रीत सिंह पुलिस की गिरफ्त में।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-46 में सड़क किनारे खड़ी दो बहनों को थार गाड़ी से टक्कर मारने वाले को दो दिन बाद शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित नेरोशप्रीत सिंह लॉ की पढ़ाई कर रहा है। उसके पिता पंजाब में तहसीलदार हैंवहीं, केस की कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर सेक्टर-45 की बुड़ैल चौकी के इंचार्ज गुरजीवन सिंह पर भी गाज गिरी है। उन्हें चौकी इंचार्ज के पद से हटाया दिया गया है। उनकी जगह इंस्पेक्टर नवीन को जिम्मेदारी सौंपी गई है।  

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     सेक्टर-46 में बुधवार दोपहर दो सगी बहनों को तेज रफ्तार थार ने टक्कर मारी थी। 22 वर्षीय सोजेफ की मौत हो गई थी, जबकि उसकी बड़ी बहन 24 वर्षीय ईशा का सेक्टर-32 स्थित जीएमसीएच में इलाज चल रहा है। परिवार वालों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए थे। क्योंकि इस मामले में थार का नंबर पुलिस को घटनावाले दिन ही मिल गया था। इसके बावजूद पुलिस आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। हालांकि, पुलिस ने थार को इंडस्ट्रियल एरिया से बरामद कर लिया था।