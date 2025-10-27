पाकिस्तान से आई थी विस्फोटक सामग्री, चंडीगढ़ में करने थे कई जगह धमाके, आतंकी रिंदा ने मनप्रीत को सौंपी थी जिम्मेदारी
पाकिस्तान की आईएसआई पंजाब और चंडीगढ़ में आतंकी हमले की साजिश रच रही थी। गिरफ्तार आतंकी मनप्रीत ने बताया कि उसे हरविंदर रिंदा ने चंडीगढ़ में विस्फोटक पहुंचाने का काम सौंपा था। विस्फोटक ड्रोन से गिराए गए थे। मनप्रीत के अन्य देशों में स्थित आतंकियों से भी संबंध हैं, जो पंजाब में रंगदारी वसूलने की फिराक में हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण सवाददाता, अमृतसर। पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी आईएसआई ने पंजाब में ही नहीं, बल्कि राज्य की राजधानी चंडीगढ़ में भी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रची है। शनिवार को पांच किलो आरडीएक्स और दो इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आइईडी) के साथ पकड़े गए आतंकी मनप्रीत उर्फ टिड्डी ने पूछताछ में यह राजफाश किया है। उसने बताया कि वह आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के पाकिस्तान में रहते आतंकी हरविंदर रिंदा के संपर्क में था। रिंदा ने उसे विस्फोटक चंडीगढ़ पहुंचाने का जिम्मा सौंपा था।
रविवार को पुलिस ने आतंकी मनप्रीत को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। अदालत ने उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर (जेआइसी) में सुरक्षा एजेंसियों से पूछताछ के दौरान मनप्रीत ने कई राज खोले। एक जांच अधिकारी ने बताया कि आईएसआई ने विस्फोटक ड्रोन से जरिये अजनाला में सीमा पर गिराया था। वहां से उसने उसे उठाकर छिपा दिया था। मनप्रीत को यह विस्फोटक चंडीगढ़ ले जाना था। उसने यह किसे सौंपना था, इसकी जानकारी चंडीगढ़ पहुंचने पर मिलनी थी।
मनप्रीत खुद ही बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने वाला था
जांच अधिकारी ने बताया कि आशंका है कि मनप्रीत खुद ही बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने वाला था। उसने माना है कि उसके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में रहते आतंकी मन्नू अगवान, निशान जोड़ियां, राजा हरूवाल, साजन मसीह से भी संबंध हैं। सभी आतंकी पंजाब में रंगदारी वसूलने की वारदातें करने की फिराक में हैं। मनप्रीत के खिलाफ गुरदासपुर में असलहा एक्ट में दो केस दर्ज हैं। डेढ़ साल वह जेल में रहा। वहीं आतंकी हरविंदर रिंदा के संपर्क में आया। रिंदा ने ही उसे उक्त आतंकियों से मोबाइल के माध्यम से परिचित करवाया था।
