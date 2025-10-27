पाकिस्तान से आई थी विस्फोटक सामग्री, चंडीगढ़ में करने थे कई जगह धमाके, आतंकी रिंदा ने मनप्रीत को सौंपी थी जिम्मेदारी

जागरण सवाददाता, अमृतसर। पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी आईएसआई ने पंजाब में ही नहीं, बल्कि राज्य की राजधानी चंडीगढ़ में भी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रची है। शनिवार को पांच किलो आरडीएक्स और दो इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आइईडी) के साथ पकड़े गए आतंकी मनप्रीत उर्फ टिड्डी ने पूछताछ में यह राजफाश किया है। उसने बताया कि वह आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के पाकिस्तान में रहते आतंकी हरविंदर रिंदा के संपर्क में था। रिंदा ने उसे विस्फोटक चंडीगढ़ पहुंचाने का जिम्मा सौंपा था।

रविवार को पुलिस ने आतंकी मनप्रीत को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। अदालत ने उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर (जेआइसी) में सुरक्षा एजेंसियों से पूछताछ के दौरान मनप्रीत ने कई राज खोले। एक जांच अधिकारी ने बताया कि आईएसआई ने विस्फोटक ड्रोन से जरिये अजनाला में सीमा पर गिराया था। वहां से उसने उसे उठाकर छिपा दिया था। मनप्रीत को यह विस्फोटक चंडीगढ़ ले जाना था। उसने यह किसे सौंपना था, इसकी जानकारी चंडीगढ़ पहुंचने पर मिलनी थी।