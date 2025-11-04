Language
    चंडीगढ़ में बैंक ऑफ इंडिया और टेलर पर निगम का हंटर, कचरा फैलाने पर जुर्माना लगाकर दी स्वच्छता की चेतावनी

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 07:24 PM (IST)

    चंडीगढ़ नगर निगम ने कचरा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 47 और निजाम टेलर बुडेल पर जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के उल्लंघन के चलते की गई। निगम आयुक्त ने कचरा प्रबंधन नियमों का पालन करने और शहर को स्वच्छ रखने की अपील की है, उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    कचरा फैलाने पर की सख्त कार्रवाई, बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 47 और निजाम टेलर बुडेल के चालान (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम चंडीगढ़ ने कचरा फैलाने और कचरे के अनुचित निपटान के मामलों पर कड़ी कार्रवाई की है।

    हाल ही में की गई जांच के दौरान बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर 47 शाखा और निजाम टेलर, बुरैल के खिलाफ ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 और नगर निगम चंडीगढ़ उपविधियों के उल्लंघन पर प्रत्येक को 13,401 रुपये का चालान जारी किया गया। दोनों प्रतिष्ठानों को सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने और कचरे के पृथक्करण एवं उचित निपटान में लापरवाही का दोषी पाया गया।

    नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, आईएएस ने कहा कि निगम का रुख कचरा फैलाने या ठोस कचरा प्रबंधन नियमों का पालन न करने वालों के प्रति बिल्कुल भी सहनशील नहीं है।

    सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों और नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों का कड़ाई से पालन करें, जिसमें स्रोत पर कचरे का पृथक्करण, निर्धारित संग्रह प्रणाली का उपयोग और अपने परिसर के अंदर व आसपास स्वच्छता बनाए रखना शामिल है।

    आयुक्त ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना और आवश्यक होने पर अभियोजन की कार्यवाही भी शामिल है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे चंडीगढ़ को स्वच्छ और हरित बनाए रखने में निगम का सहयोग करें।