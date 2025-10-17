Language
    चंडीगढ़ में स्नैचिंग, ट्यूशन से घर लौट रहे छात्र से मोबाइल फोन छीना, धनास में पुलिस काॅम्प्लेक्स के निकट वारदात

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 05:49 PM (IST)

    चंडीगढ़ के धनास में एक बाइक सवार ने 15 वर्षीय छात्र से मोबाइल फोन छीन लिया। नाबालिग ट्यूशन से लौट रहा था तभी यह घटना पुलिस कॉम्प्लेक्स के पास हुई। छात्र ने राहगीर की मदद से अपने पिता को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और मामला दर्ज कर लिया गया है।

    धनास लाइट प्वाइंट के पास पहुंचा तो बाइक सवार ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। 

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। धनास में बाइक सवार ने 15 वर्षीय छात्र से मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गया। यह घटना वीरवार रात हुई। न्यू चंडीगढ़ निवासी छात्र अपनी ट्यूशन क्लास से घर लौट रहा था। जैसे ही वह धनास लाइट प्वाइंट के पास पहुंचा तो बाइक सवार ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। इसके बाद स्नैचर फरार हो गया। यहां से पुलिस काॅम्प्लेक्स भी निकट है।

    घटना के बाद लड़के ने एक राहगीर की मदद से अपने पिता को सूचित किया। उसके पिता तुरंत मौके पर पहुंचे और 112 नंबर पर पुलिस को जानकारी दी। सरंगपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके में नाकाबंदी की और बदमाश की तलाश शुरू की। पुलिस ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है ताकि स्नैचर की पहचान की जा सके। मामला दर्ज कर लिया गया है।