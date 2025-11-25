चंडीगढ़ में स्नैचर्स बेखौफ, घर का सामान लेने मार्केट के लिए निकले बुजुर्ग से पर्स छीनकर फरार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के फाइनेंस विभाग से रिटायर्ड 80 वर्षीय बुजुर्ग शिशुपाल को सेक्टर-7 में दिनदहाड़े स्नैचर ने निशाना बनाया। सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे, जब वह घर के पास स्थित मार्केट से सामान लेकर लौट रहे थे, एक युवक ने अचानक उनकी जेब से पर्स झपट लिया और भाग गया।

बुजुर्ग के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। घटना की सूचना उनके परिजनों और पुलिस को दी गई। सेक्टर-26 थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और मामला दर्ज किया।

शिशुपाल के अनुसार, पर्स में कुछ जरूरी दस्तावेज और लगभग 100 रुपये नकद थे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास के क्षेत्र में पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपित की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।