चंडीगढ़ स्केटिंग एसोसिएशन चुनाव में फर्जीवाड़ा उजागर, रजिस्ट्रार ऑफिस और खेल विभाग को भेजी जांच रिपोर्ट, स्टेट खेलने वालों को ही नेशनल में एंट्री

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चंडीगढ़ स्केटिंग एसोसिएशन के चुनाव को फर्जी ठहराते हुए रद कर दिया है। फेडरेशन ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस चुनाव को गलत बताया है। जांच के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चुनाव की तिथि निर्धारित किए बिना चुनाव कैसे संपन्न हुआ। फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि नेशनल प्रतियोगिता में वही स्केटर्स भाग ले सकेंगे, जो 25 से 28 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली स्टेट स्केटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे।

फेडरेशन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह, इनलाइन रोलर हाॅकी कमेटी के वाइस चेयरमैन राजेश आनंद और एसोसिएशन के जाइंट सेक्रेटरी आर एस राठौर शामिल थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट खेल विभाग और फेडरेशन के मुख्यालय को भेज दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर की नियुक्ति नियमों के खिलाफ की गई है। चुनाव के दौरान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और चंडीगढ़ रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के बाय लॉज का उल्लंघन किया गया।