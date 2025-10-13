चंडीगढ़ स्केटिंग एसोसिएशन चुनाव में फर्जीवाड़ा उजागर, रजिस्ट्रार ऑफिस और खेल विभाग को भेजी जांच रिपोर्ट, स्टेट खेलने वालों को ही नेशनल में एंट्री
चंडीगढ़ स्केटिंग एसोसिएशन के चुनाव में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चुनाव रद कर दिया है। जांच रिपोर्ट में चुनाव प्रक्रिया में कई अनियमितताएं पाई गईं, जिसमें चुनाव की तारीख तय न होना भी शामिल है। फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राज्य स्केटिंग चैंपियनशिप में भाग लेना अनिवार्य है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चंडीगढ़ स्केटिंग एसोसिएशन के चुनाव को फर्जी ठहराते हुए रद कर दिया है। फेडरेशन ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस चुनाव को गलत बताया है। जांच के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चुनाव की तिथि निर्धारित किए बिना चुनाव कैसे संपन्न हुआ। फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि नेशनल प्रतियोगिता में वही स्केटर्स भाग ले सकेंगे, जो 25 से 28 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली स्टेट स्केटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे।
फेडरेशन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह, इनलाइन रोलर हाॅकी कमेटी के वाइस चेयरमैन राजेश आनंद और एसोसिएशन के जाइंट सेक्रेटरी आर एस राठौर शामिल थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट खेल विभाग और फेडरेशन के मुख्यालय को भेज दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर की नियुक्ति नियमों के खिलाफ की गई है। चुनाव के दौरान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और चंडीगढ़ रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के बाय लॉज का उल्लंघन किया गया।
फेडरेशन ने पहले ही खेल विभाग को सूचित किया था कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। यहां तक कि एसोसिएशन के कार्यकारी प्रेसिडेंट अरुण वालिया ने भी खेल विभाग को पत्र लिखकर चुनाव रोकने की मांग की थी। विभाग को स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि चुनाव के लिए नामित पदाधिकारी अधिकृत नहीं हैं। विवाद के चलते खेल विभाग के ऑब्जर्वर की रिपोर्ट रोक दी गई है। फेडरेशन के अध्यक्ष तुलसी अग्रवाल के अनुसार, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एसोसिएशन का चुनाव रद माना गया है।
