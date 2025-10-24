Language
    चंडीगढ़ में दुकानदार ने की घिनौनी करतूत, महिला की अश्लील फोटो बनाकर कर दी वायरल, मच गया हंगामा

    By Dr Sumit Singh Sheoran Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:07 PM (IST)

    चंडीगढ़ के डड्डूमाजरा में एक दुकानदार ने महिला की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पूर्व मेयर कुलदीप सिंह टीटा के नेतृत्व में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने दुकानदार को पकड़कर थाने ले गई।

    सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए और दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की(

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। डड्डूमाजरा में उस समय तनाव का माहौल बन गया जब एक दुकानदार ने एक महिला की मार्फ (संपादित) अश्लील फोटोग्राफ बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में भारी हंगामा हो गया। मौके पर पूर्व मेयर कुलदीप सिंह टीटा सहित सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए और दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

    सूचना के बाद पीसीआर पहुंची। मलोया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। हाल ही में डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा के निर्देश पर डड्डूमाजरा में पुलिस चौकी बनाई गई थी, लेकिन घटना के समय चौकी इंचार्ज दो दिन पहले हुए गोलीकांड के आरोपितों की तलाश में बाहर थे। इसी कारण यह मामला मलोया थाना पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने कानदार को पकड़कर थाने ले गई। 