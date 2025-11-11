चंडीगढ़ के धनास में हुए गोलीकांड में पुलिस ने आठ धरे, पिस्टल, कुल्हाड़ी, हथौड़ा दो कारें बरामद

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। धनास में हुए गोलीकांड में पुलिस ने आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों से एक पिस्टल, हथौड़ा, कुल्हाड़ी और दो कार बरामद हुुई हैं। सभी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

गिरफ्तार आरोपितों में धनास निवासी वरिंदर कुमार उर्फ डाडू (27), सुरेश उर्फ भिंडी (28), मोहाली के ढकोली निवासी तुषार (27), किशनगढ़ निवासी राकेश उर्फ रॉकी (29), हरियाणा के सोनीपत निवासी रवि उर्फ रब्बू (24), राहुल (23), सौरव (22) और सन्नी उर्फ सन्नी गोहाना (26) शामिल हैं।

27 सितंबर की रात करीब 9:20 बजे धनास स्थित मकान नंबर 105 में गोली चलने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली थी। इस गोलीबारी में धनास निवासी 26 वर्षीय सुनील कुमार घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए पीजीआई सेक्टर-12 भेजा गया।

घायल सुनील ने बताया कि वह अपने दोस्तों अमरजीत सिंह उर्फ तोता, अभिषेक और अमित के साथ घर में बैठा था, तभी 7-8 लोग हथौड़े और डंडे लेकर अमरजीत को मारने के इरादे से अंदर घुस आए। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, तभी गोली उसके बाएं हाथ में लग गई। आरोपित धमकाते हुए फरार हो गए।



घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीमों का गठन किया। टीमों ने सीसीटीवी फुटेज, काॅल डिटेल्स और संभावित ठिकानों की जांच कर छापेमारी शुरू की। लगातार कार्रवाई के बाद पुलिस ने आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।