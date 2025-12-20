चंडीगढ़ में सीनियर सिटीजन की मांग, संपर्क सेंटरों पर फ्री बनें कार्ड, अतिरिक्त शुल्क वसूली बंद हो
चंडीगढ़ में सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ने संपर्क सेंटरों पर अतिरिक्त शुल्क वसूली का विरोध किया है। उन्होंने यूटी प्रशासक से सीनियर सिटीजन कार्ड फ्री बनाने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। संपर्क सेंटरों पर अतिरिक्त शुल्क वसूूली का सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ने विरोध किया है। इसके लिए यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखा है। सेकेंड इनिंग एसोसिएशन ने प्रशासक से यह भी मांग की है कि उनका सीनियर सिटीजन कार्ड फ्री बनना चाहिए और टेनेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होनी चाहिए। एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके गर्ग का कहना है कि चंडीगढ़ में सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने में पसीने छूट जाते हैं।
संपर्क सेंटर सिंपल फाॅर्म के 10 रुपये चार्ज करता है और फिर कार्ड बनाने का चार्ज 22 रुपये लगता है, ये 32 रुपये का खर्च क्यों। सीनियर सिटीजन कार्ड फ्री बनना चाहिए। चंडीगढ़ में टेनेंट वेरीफिकेशन के लिए ऑफलाइन फर्म भरो टेनेंट की फोटो लगाओ साइन और अंगूठा लगवाओ फिर मालिक साइन करे।फिर आवेदन फाॅर्म जमा करवाने संपर्क सेंटर या थाने जाओ, लेकिन पंचकूला में कुछ नहीं बस ऑनलाइन अप्लाई करने पर ऑनलाइन रसीद मिलती है और काम खत्म।
चंडीगढ़ आधुनिक शहर पर पंचकूला से पीछे, चंडीगढ़ में भी टेनेंट वेरीफिकेशन ऑनलाइन होनी चाहिए। इस समय सीनियर सिटीजन पेंशन बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। हाल ही यह मामला लोकसभा में भी उठा है। मालूम हो कि इस समय प्रशासन ने जनता दरबार के तहत बताई जाने वाली शिकायतों के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की योजना बनाई है।
संगठन ने मांग की है कि तकनीकी रूप से सक्षम चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और संपर्क केंद्रों के माध्यम से की जा रही अनावश्यक वसूली को तत्काल रोका जाए। चंडीगढ़ प्रशासन से अपील की है कि वह इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर नागरिकों के हितों की रक्षा करे और प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और पूर्णतः निःशुल्क बनाए।
