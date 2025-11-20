Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बम धमाके का डर या वजह कुछ और...चंडीगढ़ का दिल कहे जाने वाले सेक्टर-17 के थाने की बढ़ाई सुरक्षा

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 01:13 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-17 थाने की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बाहरी पार्किंग बंद कर दी गई है और 24 घंटे संतरी तैनात रहेगा। थाने परिसर में निजी वाहनों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। पहले कुछ थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुक है। हालांकि,  पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था किसी धमकी के कारण नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    सेक्टर-17 के थाने के गेट पर तैनात संतरी।

     

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर का दिल कहे जाने वाले सेक्टर-17 में स्थित थाना अब पहले से अधिक सुरक्षा कवच में आ गया है। अचानक बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था के तहत अब थाने के मुख्य प्रवेश द्वार सहित आंतरिक द्वार के बाहर 24 घंटे एक पुलिस कर्मी संतरी ड्यूटी पर तैनात रहेगा। थाने परिसर में किसी भी निजी वाहन की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, वहीं थाने के सामने स्थित पार्किंग क्षेत्र को भी बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के पीछे किसी तरह की धमकी का मामला नहीं है, परंतु इससे पहले शहर के कुछ थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। ऐसे में एहतियातन सुरक्षा को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारियों ने भले ही किसी विशेष इनपुट से इन्कार किया हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक थानों की सुरक्षा बढ़ाने से संबंधित यह व्यवस्था मौखिक आदेशों के तहत लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार थाने की मुख्य इमारत के बाहर हर समय पुलिस का एक बल तैनात रहेगा।

    कोई भी बाहरी व्यक्ति थाने के अंदर जाने से पहले संतरी को अपनी पहचान बताएगा। साथ ही प्राइवेट वाहनों को थाने परिसर में आने की इजाजत नहीं होगी, जिससे अंदर और बाहर की हर गतिविधि पर निगरानी रखना आसान होगा। थाने के सामने वाली पार्किंग को बंद किए जाने से वहां लोगों की अनियंत्रित आवाजाही पर भी रोक लगेगी।

    पुलिस के अनुसार यह कदम सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है और इसे आगे भी सख्ती से लागू किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि शहर के अन्य थानों में भी इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जा सकती है। पुलिस प्रशासन का मानना है कि यह कदम न केवल सुरक्षा को बेहतर करेगा बल्कि संदिग्ध गतिविधियों पर भी काबू रखने में मददगार साबित होगा।