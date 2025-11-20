बम धमाके का डर या वजह कुछ और...चंडीगढ़ का दिल कहे जाने वाले सेक्टर-17 के थाने की बढ़ाई सुरक्षा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर का दिल कहे जाने वाले सेक्टर-17 में स्थित थाना अब पहले से अधिक सुरक्षा कवच में आ गया है। अचानक बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था के तहत अब थाने के मुख्य प्रवेश द्वार सहित आंतरिक द्वार के बाहर 24 घंटे एक पुलिस कर्मी संतरी ड्यूटी पर तैनात रहेगा। थाने परिसर में किसी भी निजी वाहन की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, वहीं थाने के सामने स्थित पार्किंग क्षेत्र को भी बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है।



पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के पीछे किसी तरह की धमकी का मामला नहीं है, परंतु इससे पहले शहर के कुछ थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। ऐसे में एहतियातन सुरक्षा को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है।

अधिकारियों ने भले ही किसी विशेष इनपुट से इन्कार किया हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक थानों की सुरक्षा बढ़ाने से संबंधित यह व्यवस्था मौखिक आदेशों के तहत लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार थाने की मुख्य इमारत के बाहर हर समय पुलिस का एक बल तैनात रहेगा।

कोई भी बाहरी व्यक्ति थाने के अंदर जाने से पहले संतरी को अपनी पहचान बताएगा। साथ ही प्राइवेट वाहनों को थाने परिसर में आने की इजाजत नहीं होगी, जिससे अंदर और बाहर की हर गतिविधि पर निगरानी रखना आसान होगा। थाने के सामने वाली पार्किंग को बंद किए जाने से वहां लोगों की अनियंत्रित आवाजाही पर भी रोक लगेगी।