चंडीगढ़ में काॅन्वेंट की 650 और प्राइवेट स्कूलों की 6500 सीटों पर होगा दाखिला, एंट्री लेवल कक्षाओं के लिए आवेदन 9 से

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर के 75 से अधिक प्राइवेट और कान्वेंट स्कूलों में नर्सरी, केजी या एलकेजी (एंट्री लेवल) कक्षाओं में दाखिले का काॅमन एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है। चार काॅन्वेंट स्कूलों सेंट जोन-26, कार्मल काॅन्वेंट-9, सेक्रेड हार्ट-26 और सेंट ऐंस-32 में एंट्री लेवल की 650 और प्राइवेट व एडेड स्कूलों की 6500 सीटों पर दाखिला होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

8 दिसंबर को सभी स्कूलों को नोटिस बोर्ड और स्कूल वेबसाइट पर एंट्री लेवल दाखिले से संबंधित सभी जानकारी जारी करनी होगी। 9 से 22 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। सभी स्कूलों को शिक्षा विभाग के शेड्यूल के तहत ही 2026-27 एकेडमिक सत्र के लिए दाखिला देना होगा। राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के तहत एंट्री लेवल पर दाखिला लकी ड्राॅ सिस्टम से होगा। सभी स्कूलों को दाखिले में पूरी पारदर्शिता बरतने के कड़े निर्देश चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं।

16 योग्य आवेदकों की सूची जारी करनी होगी आवेदन के बाद सभी स्कूलों को 16 जनवरी तक नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर योग्य आवेदकों की सूची जारी करनी होगी और साथ ही लकी ड्राॅ का शेड्यूल भी अभिभावकों को बताना होगा। सभी स्कूलों को दो फरवरी से पहले लकी ड्राॅ के प्रोसेस को पूरा कर दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों की लिस्ट जारी करनी होगी। 13 फरवरी के बाद अभिभावकों को संबंधित स्कूल में फीस जमा करनी होगी। जिला शिक्षा विभाग की ओर से सभी प्राइवेट और कान्वेंट स्कूलों से बीते तीन वर्षों का फीस का ब्योरा मांगा गया है।

पहली बार दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित होंगी एंट्री लेवल पर सीटें चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से इस साल दिव्यांग बच्चों के लिए खास एजुकेशन पाॅलिसी लाॅन्च की गई थी। पाॅलिसी के तहत 2025-26 से सभी काॅन्वेंट और प्राइवेट स्कूलों को दिव्यांग बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी स्कूल दिव्यांग बच्चों के दाखिले से जुड़ा आवेदन अस्वीकार नहीं कर सकता। अन्य कैटेगरी की तरह नए सत्र से तीन प्रतिशत रिजर्वेशन स्कूलों को दिव्यांग बच्चों को देनी होगी।

प्रशासन ने सभी स्कूलों को नए सत्र से पहले स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति के निर्देश भी पहले से जारी कर दिए हैं। इस संबंध में सभी स्कूलों से अगले हफ्ते तक स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति और उसकी योग्यता से संबंधित पूरी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को देनी होगी। स्पेशल एजुकेशन पाॅलिसी में प्राइवेट और काॅन्वेंट स्कूल दिव्यांग बच्चों को ट्यूशन फीस और अन्य छूट भी देंगे। कई स्कूल पहले से यह लाभ दिव्यांग बच्चों को दे रहे हैं।

पूरी जानकारी देनी होगी स्कूलों को शिक्षा विभाग सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि दाखिले से जुड़ी हर जानकारी हर विभाग को पहले से मिल जानी चाहिए। स्कूलों को संबंधित क्लास में कुल सीटें, बच्चे की उम्र, रिजर्वेशन, स्कूल फीस, आवेदन के लिए डाॅक्यूमेंट के बारे में पूरी जानकारी स्कूल वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।