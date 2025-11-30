Language
    चंडीगढ़ के रोज गार्डन के बाथरूम में महिला की हत्या या आत्महत्या, बरामद चाकू के फिंगर प्रिंट और कॉल डिटेल खोलेगी राज 

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 12:31 PM (IST)

    चंडीगढ़ के रोज गार्डन के बाथरूम में शनिवार को एक महिला का शव मिला था। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों कोणों से जांच कर रही है। महिला एक टीवी चैनल में काम करती थी और पति से अलग रह रही थी। शुरुआती जांच में हत्या का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में आत्महत्या के संकेत भी मिले। पुलिस कॉल डिटेल और फिंगरप्रिंट से मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

    शनिवार को चंडीगढ़ के रोड गार्डन में मिला था महिला का शव।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-16 स्थित रोज गार्डन के बाथरूम में खूनी से सनी लाश मिलने के मामले में कहानी उलझती दिख रही है। शुरूआती जांच में पुलिस ने इसे हत्या माना और अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज किया।

    बाद में सबूतों के आधार पर आत्महत्या के एंगल भी सामने आया। बरामद चाकू के फिंगर प्रिंट की जांच कराई जा रही है। दीक्षा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई जा रही है। इन्हीं से अब हत्या या आत्महत्या का राज खुलेगा।

    30 वर्षीय दीक्षा ठाकुर एक टीवी चैनल में काम करती थी। पति रित्विक ठाकुर आईटी इंजीनियर हैं और तीन साल का बेटा भी है। पति से विवाद के चलते छह माह से मोहाली में एक पीजी में अलग रह रही थी।

    ससुराल उत्तर प्रदेश के सहारनुपर में है तो 15 दिन पहले बेटे से भी मिलकर आई थी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि डिप्रेशन में दीक्षा ने ऐसा कदम उठाया। पुलिस को उसके डिप्रेशन की दवा लेने का भी पता चला है।

    शनिवार दोपहर करीब दो बजे वह ऑफिस से यह कहकर निकली थी कि तबीयत ठीक नहीं है। घर जाने के बजाय रोज गार्डन में पहुंच गई। इसके बाद करीब तीन बजे दीक्षा की हत्या की खबर पहुंची।

    शुरुआती जांच में हत्या क्यों माना

    शनिवार दोहपर करीब तीन बजे रोज गार्डन के बाथरूम में एक टूरिस्ट महिला गई तो खून-खून चिल्लाते हुए बाहर दौड़ी। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बताया कि अंदर एक महिला खून से लथपथ पड़ी है। पुलिसकर्मी पहुंचे तो चाकू से दीक्षा का गला कटा हुआ था। इसी वजह से पुलिस ने इसे हत्या माना। क्योंकि जिस तरीके से गला रेता गया था उससे यही अंदाजा था कि कोई भी इस तरीके से अपना गला नहीं काट सकता।

    आत्महत्या का एंगल कैसे सामने आया

    दीक्षा का पर्स, मोबाइल समेत सारा सामान वहीं मिला। खून से सना चाकू भी बरामद हुआ। कोई हत्या करता तो सबूत नहीं छोड़ता। सबूत मिटाने की कोशिश तक नहीं की गई। बाथरूम के बाहर बैठे केयरटेकर ने भी किसी को भागते हुए नहीं देखा। रोज गार्डन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की तो दीक्षा अकेले ही आती दिखी। दीक्षा के पर्स में डिप्रेशन की दवाइयां भी मिली हैं। पुलिस यह मान रही कि हो सकता है कि पत्नी से रिश्ते बिगड़ने और बेटे से अलग होने की वजह से दीक्षा ने ऐसा कदम तो नहीं उठाया।

     