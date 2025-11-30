चंडीगढ़ के रोज गार्डन के बाथरूम में महिला की हत्या या आत्महत्या, बरामद चाकू के फिंगर प्रिंट और कॉल डिटेल खोलेगी राज 

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-16 स्थित रोज गार्डन के बाथरूम में खूनी से सनी लाश मिलने के मामले में कहानी उलझती दिख रही है। शुरूआती जांच में पुलिस ने इसे हत्या माना और अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज किया। बाद में सबूतों के आधार पर आत्महत्या के एंगल भी सामने आया। बरामद चाकू के फिंगर प्रिंट की जांच कराई जा रही है। दीक्षा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई जा रही है। इन्हीं से अब हत्या या आत्महत्या का राज खुलेगा।

30 वर्षीय दीक्षा ठाकुर एक टीवी चैनल में काम करती थी। पति रित्विक ठाकुर आईटी इंजीनियर हैं और तीन साल का बेटा भी है। पति से विवाद के चलते छह माह से मोहाली में एक पीजी में अलग रह रही थी।

ससुराल उत्तर प्रदेश के सहारनुपर में है तो 15 दिन पहले बेटे से भी मिलकर आई थी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि डिप्रेशन में दीक्षा ने ऐसा कदम उठाया। पुलिस को उसके डिप्रेशन की दवा लेने का भी पता चला है।

शनिवार दोपहर करीब दो बजे वह ऑफिस से यह कहकर निकली थी कि तबीयत ठीक नहीं है। घर जाने के बजाय रोज गार्डन में पहुंच गई। इसके बाद करीब तीन बजे दीक्षा की हत्या की खबर पहुंची। शुरुआती जांच में हत्या क्यों माना शनिवार दोहपर करीब तीन बजे रोज गार्डन के बाथरूम में एक टूरिस्ट महिला गई तो खून-खून चिल्लाते हुए बाहर दौड़ी। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बताया कि अंदर एक महिला खून से लथपथ पड़ी है। पुलिसकर्मी पहुंचे तो चाकू से दीक्षा का गला कटा हुआ था। इसी वजह से पुलिस ने इसे हत्या माना। क्योंकि जिस तरीके से गला रेता गया था उससे यही अंदाजा था कि कोई भी इस तरीके से अपना गला नहीं काट सकता।