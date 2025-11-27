चंडीगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा Action Plan तैयार, लागू होगी eDAR प्रणाली, घायलों को समय पर उपचार मिलेगा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। ईदार (इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट) प्रणाली को लागू किया जाएगा। यह अत्याधुनिक प्रणाली दुर्घटना के बाद आपात चिकित्सा प्रतिक्रिया को तेज करेगी। घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मददगार होगी। अस्पतालों, एंबुलेंसों व प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साथ ही दुर्घटना पीड़ितों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने में भी सहायक होगी। ईदार प्रणाली लागू होने से चंडीगढ़ की सड़क सुरक्षा प्रणाली और अधिक सशक्त व प्रभावी बनेगी। सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। विभिन्न सड़कों पर कर्ब ऊंचे किए जाएंगे। प्रमुख लाइट प्वॉइंट्स पर जेब्रा क्रॉसिंग को पुनः चिह्नित किया जाएगा। सड़क किनारों पर पेड़ों की त्वरित कटाई-छंटाई कराई जाएगी ताकि दृश्यता बढ़ सके।

इस संबंध में जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने वीरवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पीईसी से खुद्दा अलीशेर तथा पीजीआई से खुद्दा लाहौरा तक के मार्ग पर विशेष अवैध अतिक्रमण-रोधी अभियान चलाने को कहा है।

इन मार्गों से अवैध रेहड़ी-फड़ी वालों को हटाने और पुनः वापसी रोकने के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की रणनीतिक तैनाती सुनिश्चित करने पर जोर दिया। यह तैनाती पीक आवर्स में पैदल और वाहन यातायात को नियंत्रित करने, ट्रैफिक पुलिस को जाम प्रबंधन में सहयोग देने और प्रवर्तन अभियानों में समन्वय बढ़ाने में मददगार होगी।