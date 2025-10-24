चंडीगढ़ की बदहाल सड़कों पर गरमाई राजनीति, अब लोगों की परेशानी होगी दूर, सर्दियों से पहले रीकार्पेटिंग का कार्य होगा पूरा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल की सड़कें बदहाल हो चुकी हैं। लोग परेशान हैं और यह एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। ऐसे में अब सर्दियों से पहले सड़कों की रीकार्पेटिंग का कार्य पूरा होने का दावा किया जा रहा है। सड़कों की रीकार्पेटिंग पर यूटी प्रशासक और नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग ने फोकस शुरू कर दिया है। यूटी प्रशासन तेजी से निगम से मिले वी-3 सड़कों की रीकार्पेटिंग का कार्य शुरू कर चुका है। वहीं नगर निगम वी-4, 5 और 6 सड़कों की रीकारपेटिंग का कार्य कर रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभी तक 50 करोड़ रुपये से अधिक के रोड रीकार्पेटिंग कार्यों को आवंटित किया जा चुका है। कई टेंडर प्रक्रिया में हैं। जो भी टेंडर अभी तक आवंटित किए गए हैं। उन सभी कांट्रेक्टर को तेजी से निर्धारित समय सीमा के अंदर ही काम पूरा करने की नसीहत दी गई है। यूटी प्रशासन और निगम अधिकारियों का स्पष्ट आदेश है कि सर्दियां शुरू होने के बाद तापमान गिरने से प्लांट बंद हो जाएगा। सड़कों का काम भी रुकेगा।

नवंबर के आखिर तक सड़कों का काम तेजी से करने के लिए कहा गया है। इसके बाद दिसंबर और जनवरी में प्लांट बंद होने से काम रुकेगा। इसके बाद फरवरी से दोबारा काम शुरू होगा। इस वजह से नवंबर तक प्रमुख सड़कों की रीकारपेटिंग का कार्य पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। बाकी सड़क सर्दियों का सीजन खत्म होने के बाद दोबारा होगा। हालांकि पैचवर्क होने के बाद अब बड़े गड्ढों से शहरवासियों को बड़ी राहत जरूरी मिली है। पहले ठीक सड़क के बीच में कहां बड़ा गड्ढा आ जाए पता ही नहीं चलता था। कई सड़क ऐसी भी हैं जो पैचवर्क के बाद भी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हुई हैं। रीकारपेटिंग के बाद ही इनकी हालत सुधरेगी।