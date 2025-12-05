चंडीगढ़ में दो दिन बंद रहेगी यह सड़क, 6 दिसंबर सुबह 10 से 7 को रात 10 बजे तक यहां से न गुजरें
चंडीगढ़ के मौलीजागरां स्मॉल चौक से रेलवे की ओर जाने वाली सड़क 6 दिसंबर से दो दिनों के लिए बंद रहेगी। टर्शियरी ट्रीटेड वॉटर सप्लाई की पाइपलाइन को मजबूत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मौलीजागरां स्मॉल चौक से रेलवे की ओर जाने वाली सड़क अगले दो दिन बंद रहेगी। 6 दिसंबर सुबह 10 से 7 दिसंबर रात 10 बजे तक यहां से आवाजाही पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। यहां पर टर्शियरी ट्रीटेड (टीटी) वॉटर सप्लाई की पाइपलाइन मजबूत करने और बचे हुए क्षेत्रों में नई लाइन बिछाने का कार्य किया जाना है।
अधिकारियों के अनुसार, पाइपलाइन कनेक्शन का यह काम बेहद संवेदनशील है और बड़े स्तर पर खोदाई व तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी की जानी हैं। सुरक्षा कारणों और सुचारू कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए सड़क को पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है।
सड़क बंद रहने से मौलीजागरां, रेलवे क्षेत्र और आसपास के इलाकों में आवाजाही प्रभावित हो सकती है। ऐसे में नगर निगम ने आम जनता से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें ताकि अनावश्यक ट्रैफिक जाम और असुविधा से बचा जा सके।
