चंडीगढ़ में दो दिन बंद रहेगी यह सड़क, 6 दिसंबर सुबह 10 से 7 को रात 10 बजे तक यहां से न गुजरें

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मौलीजागरां स्मॉल चौक से रेलवे की ओर जाने वाली सड़क अगले दो दिन बंद रहेगी। 6 दिसंबर सुबह 10 से 7 दिसंबर रात 10 बजे तक यहां से आवाजाही पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। यहां पर टर्शियरी ट्रीटेड (टीटी) वॉटर सप्लाई की पाइपलाइन मजबूत करने और बचे हुए क्षेत्रों में नई लाइन बिछाने का कार्य किया जाना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारियों के अनुसार, पाइपलाइन कनेक्शन का यह काम बेहद संवेदनशील है और बड़े स्तर पर खोदाई व तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी की जानी हैं। सुरक्षा कारणों और सुचारू कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए सड़क को पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है।