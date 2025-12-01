चंडीगढ़ के नदी-नालों में बढ़ रहा प्रदूषण, लोगों के स्वास्थ्य पर संकट, लोकसभा में उठा मुद्दा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ समेत ट्राईसिटी के नदी-नालों में बढ़ रहे प्रदूषण, दूषित जल और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर का मुद्दा लोकसभा में उठा। सांसद मनीष तिवारी ने एन चौ, सुखना चौ और पटियाला की राव में हो रहे प्रदूषण पर सवाल उठाए। इस पर केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने लिखित उत्तर में बताया कि सभी बिंदुओं पर विस्तृत विवरण सदन की मेज़ पर रखा गया है।

सांसद ने बताया कि एन चौ सेक्टर 2 से आरंभ होकर कई क्षेत्रों से गुजरता है और लगभग 12.5 किलोमीटर बहने के बाद पंजाब के मोहाली जिले में प्रवेश करता है। इस धारा की देखरेख और गंदे पानी के प्रबंधन की जिम्मेदारी नगर निगम चंडीगढ़ पर है।

वर्ष 2023 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने स्वयं संज्ञान लेते हुए एन चौ में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मामला दर्ज किया था। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि चंडीगढ़ क्षेत्र में एन–चौ की निरंतर निगरानी आवश्यक है और नगर निगम यह सुनिश्चित करे कि धारा में किसी भी प्रकार का गंदा पानी न छोड़ा जाए।

प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से बताया गया कि पिछले एक वर्ष में कई बार धारा में गंदे पानी का बहाव पाया गया। पिछले तीन वर्षों में धारा को पुनर्जीवित करने के लिए किसी प्रकार का विशेष प्रस्ताव नहीं बनाया गया। नगर में कुल आठ शोधन संयंत्र हैं जिनकी क्षमता 253.5 लाख लीटर प्रतिदिन है।

इनमें से केवल दो संयंत्र ही अपने आंकड़े केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण को भेज रहे हैं, जबकि छह संयंत्रों से कोई आंकड़ा नहीं पहुंच रहा। समिति ने नगर निगम को तुरंत सभी संयंत्रों को आंकड़ा–प्रेषण प्रणाली से जोड़ने का निर्देश दिया है। सांसद मनीष तिवारी को सुखना चौ और पटियाला की राव की स्थिति पर भी पूरक प्रश्न पूछने थे, परंतु सदन में व्यवधान के कारण वे प्रस्तुत नहीं हो सके।