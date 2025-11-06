चंडीगढ़ में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी का मकान लंबे समय से था बंद, गनमैन चेक करने आया तो पता चला चोरी हो गई

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-44 में स्थित रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉ. गुप्ता के बंद पड़े सरकारी मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। मकान लंबे समय से बंद था और वीरवार को जब उनके गनमैन ने घर जाकर देखा तो अंदर से कई टैबलेट चोरी मिले।

जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता डॉ. गुप्ता के गनमैन कबूल सिंह ने बताया कि मकान नंबर 1126, सेक्टर-44 में पिछले कई महीनों से ताला लगा हुआ था। जब वे मौके पर पहुंचे तो पाया कि घर के अंदर रखे सभी टैब चोरी हो चुके हैं। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया।