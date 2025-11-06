Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी का मकान लंबे समय से था बंद, गनमैन चेक करने आया तो पता चला चोरी हो गई

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:57 AM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-44 में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉ. गुप्ता के बंद मकान में चोरी हुई। गनमैन ने घर जाकर देखा तो टैबलेट गायब थे। पुलिस को सूचित किया गया, और सेक्टर-34 थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और चोरों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सेक्टर-44 में रिटायर्ड आईएएस के मकान में कई महीनों से ताला लगा हुआ था। इसी का फायदा चोरों ने उठाया।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-44 में स्थित रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉ. गुप्ता के बंद पड़े सरकारी मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। मकान लंबे समय से बंद था और वीरवार को जब उनके गनमैन ने घर जाकर देखा तो अंदर से कई टैबलेट चोरी मिले।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता डॉ. गुप्ता के गनमैन कबूल सिंह ने बताया कि मकान नंबर 1126, सेक्टर-44 में पिछले कई महीनों से ताला लगा हुआ था। जब वे मौके पर पहुंचे तो पाया कि घर के अंदर रखे सभी टैब चोरी हो चुके हैं। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया।

    सूचना मिलते ही सेक्टर-34 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने पूरे घर का निरीक्षण किया और आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    पुलिस के अनुसार, यह आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने मौके का फायदा उठाकर बंद मकान को निशाना बनाया। फिलहाल थाना-34 पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में जुट गई है।