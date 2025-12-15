Language
    चंडीगढ़ में खुले में फेंका कचरा, पार्सल स्लिप से हुई पहचान, घर पहुंची निगम की टीम, 13,401 रुपये का थमाया चालान

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:30 PM (IST)

    चंडीगढ़ नगर निगम ने सेक्टर 15-बी के एक निवासी पर खुले में कचरा फेंकने के कारण 13,401 रुपये का चालान किया। स्वच्छता टीम ने निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक ...और पढ़ें

     सेक्टर 15-बी मे रहने वाले एक परिवार ने खुले में कचरा फेंकना पड़ा भारी।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम चंडीगढ़ ने खुले में कचरा फेंकने पर सेक्टर 15-बी के एक निवासी का 13,401 रुपये का चालान हुआ है। नगर निगम की स्वच्छता टीम द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक स्थान पर मिश्रित कचरे से भरा एक पार्सल पाया गया।

    जांच करने पर पार्सल पर लगी पर्ची के माध्यम से संबंधित व्यक्ति की पहचान की गई। इसके बाद नगर निगम की टीम उसके घर पहुंची और नियमों के तहत चालान जारी किया गया। यह मामला इस बात का उदाहरण है कि नगर निगम द्वारा लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना कचरा निस्तारण पर सख्ती से नजर रखी जा रही है।

    नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि खुले में कचरा फेंकना और नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करके नगर निगम के निर्धारित कचरा संग्रह वाहनों को ही सौंपें।

    आयुक्त ने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए आमजन का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी निभाकर ही चंडीगढ़ को स्वच्छता में देश का अग्रणी शहर बनाया जा सकता है।