    चंडीगढ़ में सुबह छाए रहे बादल, 11 बजे वर्षा ने दिलाया ठंडक का अहसास, मंगलवार को भी बारिश वर्षा का अलर्ट

    By Mohit Pandey Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:59 AM (IST)

    चंडीगढ़ में सोमवार सुबह बादल छाए रहे और 11 बजे बारिश हुई। मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर को भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। शनिवार शाम से मौसम में बदलाव जारी है। रविवार तड़के तेज आंधी से कई पेड़ गिर गए और होर्डिंग क्षतिग्रस्त हो गए। बारिश से तापमान में गिरावट आई है।

    चंडीगढ़ में मौसम में बदलाव का दौर जारी है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल में सोमवार सुबह से ही बादल छाए रहे। इसके बाद 11 बजे वर्षा हुई। इससे तापमान में गिरावट आई। अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक आ गया। लोगों को ठंडक का अहसास हुआ।मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर को भी भारी वर्षा और तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश होने पर अधिकतम तापमान 9 डिग्री तक नीचे सकता है। रात में भी ठंडक बढ़ेगी। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर भी शहर में देखने को मिल रहा है।

    मौसम में बदलाव का यह दौर शनिवार शाम से जारी है। रविवार तड़के करीब पांच तेज आंधी आई थी, जिसकी वजह से कई सेक्टरों में पेड़ गिर गए। पार्कों में पेड़ उखड़ गए। कई जगह गाड़ियों पर पेड़ गिरने से काफी नुकसान हुआ। दुकानों और शोरूम्स के बाहर लगे होर्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा। इस दौरान हल्की वर्षा भी हुई। दिन में उमस ने लोगों को परेशान किया। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री कम रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री कम है। 