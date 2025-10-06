चंडीगढ़ में सुबह छाए रहे बादल, 11 बजे वर्षा ने दिलाया ठंडक का अहसास, मंगलवार को भी बारिश वर्षा का अलर्ट

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल में सोमवार सुबह से ही बादल छाए रहे। इसके बाद 11 बजे वर्षा हुई। इससे तापमान में गिरावट आई। अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक आ गया। लोगों को ठंडक का अहसास हुआ।मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर को भी भारी वर्षा और तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश होने पर अधिकतम तापमान 9 डिग्री तक नीचे सकता है। रात में भी ठंडक बढ़ेगी। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर भी शहर में देखने को मिल रहा है।

मौसम में बदलाव का यह दौर शनिवार शाम से जारी है। रविवार तड़के करीब पांच तेज आंधी आई थी, जिसकी वजह से कई सेक्टरों में पेड़ गिर गए। पार्कों में पेड़ उखड़ गए। कई जगह गाड़ियों पर पेड़ गिरने से काफी नुकसान हुआ। दुकानों और शोरूम्स के बाहर लगे होर्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा। इस दौरान हल्की वर्षा भी हुई। दिन में उमस ने लोगों को परेशान किया। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री कम रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री कम है।