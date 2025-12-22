हवा ने समेटा कोहरा, चंडीगढ़ समेत ट्राईसिटी में प्रदूषण से मामूली राहत, पंचकूला में घुटने लगा था दम

धूप निकलने से मिली राहत, आज से चार दिन का आरेंज अलर्ट

-ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए जारी की एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ट्राईसिटी में कई दिनों से लोग कड़ाके की ठंड और कोहरे से परेशान थे। बढ़ता प्रदूषण भी दम घोट रहा था। पंचकूला देश के सबसे प्रदूषित शहरों में चौथे नंबर पर पहुंच गया था। सोमवार को हवा और धूप निकलने से धुंध और कोहरा सिमटा, जिससे लोगों को प्रदूषण से भी मामूली राहत मिली।

हालांकि, मौसम विभाग ने फिर से अगले चार दिनों के लिए घना कोहरा छाने की संभावना व्यक्त की है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें फाॅग लाइट का प्रयोग करने और धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी गई है।

सुबह और देर शाम के समय दृश्यता प्रभावित रह सकती है। सोमवार को अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री व न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 1.3 डिग्री कम है। तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सुबह और रात के समय कोहरा और ठंड बनी रहेगी।

पंचकूला के एक्यूआई में लगातार उतार-चढ़ाव हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पंचकूला स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार दिसंबर के मध्य से पंचकूला का एक्यूआई लगातार उतार-चढ़ाव के साथ खराब श्रेणी में बना हुआ है। 17 दिसंबर को एक्यूआई 330 दर्ज किया गया था, जबकि 18 दिसंबर को यह बढ़कर 346 तक पहुंच गया।

19 दिसंबर को इसमें गिरावट आई और एक्यूआई 145 दर्ज किया गया, लेकिन यह राहत अल्पकालिक साबित हुई। इसके बाद 20 दिसंबर को एक्यूआई फिर बढ़कर 361 हो गया और 21 दिसंबर को भी 339 के स्तर पर बना रहा।