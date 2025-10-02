Language
    चंडीगढ़ में दशहरे से पहले की जला दिया रावण का पुतला, मची अफरातफरी

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:38 AM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर 30 में दशहरे पर दहन के लिए बने रावण के पुतले को असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आरबीआई कॉलोनी के सामने बने पुतले में आग लगने से अफरातफरी मच गई। रात करीब 12 बजे की घटना में अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई लेकिन तब तक पुतला पूरी तरह जल चुका था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के सेक्टर 30 में दशहरे पर जलाए जाने के लिए बनाए गए रावण के पुतले को असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आरबीआई कॉलोनी के सामने बनाए गए पुतले की आग भड़की तो लोगों को जानकारी हुई तो अफरातफरी मच गई। 

    जानकारी के मुताबिक, रात करीब 12 बजे पुतले को आग लगाई थी। आननफानन में अग्निशमन विभाग को सूचित कर बुलाया गया, लेकिन तब तक पुतला जलकर स्वाहा हो चुका था। 

    बताया जा रहा है कि सूचना पर पहुंची पुलिस आयोजकों को थाने लेकर गई है। घटना की जांच की जा रही है। श्री अश्वनी बाल ड्रामैटिक क्लब इस दशहरे का आयोजक था।