चंडीगढ़ में दशहरे से पहले की जला दिया रावण का पुतला, मची अफरातफरी

चंडीगढ़ के सेक्टर 30 में दशहरे पर दहन के लिए बने रावण के पुतले को असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आरबीआई कॉलोनी के सामने बने पुतले में आग लगने से अफरातफरी मच गई। रात करीब 12 बजे की घटना में अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई लेकिन तब तक पुतला पूरी तरह जल चुका था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

