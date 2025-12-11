Language
    PU प्रोफेसर हत्याकांड: दरवाजे की जाली अंदर से कैसे कटी? इसी बात से बीबी गोयल पर हुआ था शक, लूट की कहानी पड़ी थी कमजोर

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:39 PM (IST)

    चंडीगढ़ में चार वर्ष पुराने प्रोफेसर सीमा गोयल हत्याकांड में पुलिस ने प्रोफेसर बीबी गोयल को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लूट की कहानी झूठी लगी क्योंकि द ...और पढ़ें

    प्रोफेसर बीबी गोयल पत्नी प्रोफेसर सीमा गोयल के साथ।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चार वर्ष पुराने 51 वर्षीय प्रोफेसर सीमा गोयल हत्याकांड में पुलिस पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 63 वर्षीय बीबी गोयल को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को इस केस में लूट की कहानी झूठी लगी थी, क्योंकि दरवाजे की जाली अंदर से काटी गई थी। यही से पुलिस का शक बीबी गोयल पर गहरा गया था। लंबी जांच के बाद सोमवार को बीबी गोयल को गिरफ्तार किया था।

    पुलिस को संदेह जताया था कि पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 63 वर्षीय बीबी गोयल अपनी पत्नी की हत्या अकेले नहीं कर सकते। यह घटना 4 नवंबर 2021, दीवाली की सुबह सामने आई थी। दूध वाला आवाज देकर बुलाता रहा, तब प्रो. बीबी गोयल घर की निचली मंजिल पर आए और पाया कि मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था।

    जब अंदर पहुंचे तो ग्राउंड फ्लोर के कमरे में पत्नी सीमा गोयल का शव बंधी हुई अवस्था में मिला। पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि घर से कोई जेवर, नकदी या सामान गायब नहीं था। इससे लूट की कहानी कमजोर पड़ने लगी।

    पुलिस को सबसे बड़ा संदेह तब हुआ जब पता चला कि दरवाजे की जाली अंदर से कटी हुई थी। जबकि प्रो. गोयल लगातार यह दावा करते रहे कि कोई बाहरी व्यक्ति जाली काटकर अंदर घुसा और हत्या कर फरार हो गया।