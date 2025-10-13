चंडीगढ़ में घर बनाने का सपना होगा पूरा, अब हर माह होगी प्रॉपर्टी की नीलामी, प्राइम लोकेशन पर 700 से ज्यादा प्लाॅट्स बेचेगा प्रशासन

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल में नया घर बनाने का सपना देख रहे लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। यूटी प्रशासन अलग-अलग सेक्टरों में खाली पड़े रिहायशी प्लॉट्स को नीलामी के जरिये बेचेगा। संपदा विभाग ने प्लान को डीसी निशांत यादव ने मंजूरी दे दी है। 700 से ज्यादा प्लाॅट्स की नीलामी का प्लान एक साथ जारी होगा, जिनके लिए हर महीने नीलामी होगी। कोई एक माह नीलामी में भाग लेने से चूक गया तो अगले महीनों में फायदा उठा सकता है।

इससे पहले प्रशासन ने एक साथ इतनी ज्यादा संख्या में रिहायशी प्लाॅट्स की नीलामी नही की है। यह प्लाॅट अलग-अलग साइज और अलग-अलग सेक्टर में होंगे। सभी प्लाॅट प्राइम लोकेशन पर और फ्री होल्ड होंगे। इनके आसपास का एरिया पूरी तरह से विकसित है। इससे चंडीगढ़ में प्राॅपर्टी में काफी बूम आएगा और प्रशासन को भी अरबों रुपये का राजस्व इकट्ठा हुआ है। ट्राईसिटी में इस समय चंडीगढ़ में प्राॅपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं, जो कि पंचकूला और मोहाली के मुकाबले में दो से तीन गुना है।