चंडीगढ़ में घर बनाने का सपना होगा पूरा, अब हर माह होगी प्रॉपर्टी की नीलामी, प्राइम लोकेशन पर 700 से ज्यादा प्लाॅट्स बेचेगा प्रशासन
चंडीगढ़ में घर बनाने का सपना अब साकार होगा। प्रशासन हर महीने प्रॉपर्टी की नीलामी करेगा, जिसमें प्राइम लोकेशन पर 700 से अधिक प्लाॅट्स बेचे जाएंगे। इस कदम से नीलामी प्रक्रिया में तेजी आएगी और लोगों को अपने सपनों का घर बनाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। यह चंडीगढ़ के विकास को भी गति देगा।
राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल में नया घर बनाने का सपना देख रहे लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। यूटी प्रशासन अलग-अलग सेक्टरों में खाली पड़े रिहायशी प्लॉट्स को नीलामी के जरिये बेचेगा। संपदा विभाग ने प्लान को डीसी निशांत यादव ने मंजूरी दे दी है। 700 से ज्यादा प्लाॅट्स की नीलामी का प्लान एक साथ जारी होगा, जिनके लिए हर महीने नीलामी होगी। कोई एक माह नीलामी में भाग लेने से चूक गया तो अगले महीनों में फायदा उठा सकता है।
इससे पहले प्रशासन ने एक साथ इतनी ज्यादा संख्या में रिहायशी प्लाॅट्स की नीलामी नही की है। यह प्लाॅट अलग-अलग साइज और अलग-अलग सेक्टर में होंगे। सभी प्लाॅट प्राइम लोकेशन पर और फ्री होल्ड होंगे। इनके आसपास का एरिया पूरी तरह से विकसित है। इससे चंडीगढ़ में प्राॅपर्टी में काफी बूम आएगा और प्रशासन को भी अरबों रुपये का राजस्व इकट्ठा हुआ है। ट्राईसिटी में इस समय चंडीगढ़ में प्राॅपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं, जो कि पंचकूला और मोहाली के मुकाबले में दो से तीन गुना है।
रिकार्ड तोड़ रेट पर हुई थी नीलामी
पिछले पहले माह संपदा विभाग ने 13 रिहायशी प्लाॅट्स नीलामी में बेचे हैं। प्रशासन को 168.85 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जोकि तय रिजर्व प्राइस 75.29 करोड़ से दोगुना से भी अधिक है। कलेक्टर रेट बढ़ने से शहर में प्राॅपर्टी की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। वीआईपी एरिया सेक्टर-9 में साढ़े आठ कनाल की कोठी की रजिस्ट्री 126 करोड़ रुपये में की है। आज तक इतनी महंगी प्राॅपर्टी का पंजीकरण प्रशासन ने नहीं किया है, जिसकी प्रशासन ने 6.30 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी चार्ज करके रिकाॅर्ड तोड़ राजस्व इकट्ठा किया है।
