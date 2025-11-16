Power Cut लगेगा, पानी भी कम प्रेशर से आएगा, चंडीगढ़ के इन एरिया में झेलनी पड़ेगी परेशानी
चंडीगढ़ में सोमवार को मरम्मत कार्य के चलते कई सेक्टरों में बिजली कटौती होगी और पानी का दबाव कम रहेगा। कजौली वाटर वर्क्स की बिजली आपूर्ति बाधित रहने से पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सामान्य, शाम 6 से 8 बजे तक कम दबाव से पानी मिलेगा। सेक्टर 18, 19, 21, 42 समेत कई इलाकों में बिजली कटौती होगी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जरूरी मरम्मत के कारण सोमवार को शहर के कई सेक्टरों और अन्य क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। वहीं, कजौली स्थित वाॅटर वर्क्स के 66 केवी ग्रिड सब-स्टेशन की बिजली सप्लाई बाधित रहने से पानी भी कम प्रेशर से आएगा। साढ़े तीन से 9 बजे तक सामान्य दबाव से पानी की सप्लाई आएगी। वहीं, शाम छह बजे से आठ बजे तक कम दबाव से पानी की सप्लाई आएगी।
सेक्टर-18, 19, 21, 42, गांव फैदां और बैर माजरा के हिस्सों, पुनर्वास काॅलोनी मलोया में कुछ जगह सुबह 10 से दो बजे तक पावर कट रहेगा। हल्लोमाजरा में कुछ जगह साढ़े 11 से एक बजे तक बिजली कट रहेगा। हल्लोमाजरा, आईटीबीपी कैंपस, गांव बहलाना में कुछ जगह दोपहर एक से ढाई बजे तक पावर कट रहेगा। इंडस्ट्रयिल एरिया फेज-1 में कुछ जगह ढाई से चार बजे तक बिजली कट रहेगा।
गांव दड़वा, मक्खन माजरा, सरकारी पीटीडब्ल्यू एटी-1, एटी-3, आरएन-66, आरएन-12, आरएन-22, आरएन-59, आरएन-26, आरएन-27, आरएन-28, आरएन-4, आरएन-61, एफजे-21, स्टील अथारिटी, सरकारी स्कूल और बूस्टर दड़वा, मौलीजागरां-2, एसटीपी मौली-2 में कई जगह शाम 4 से साढ़े पांच बजे तक पावर कट रहेगा।
इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में कुछ जगह साढ़े पांच से सात बजे तक पावर कट रहेगा। किसी भी सहायता और जानकारी के लिए काॅल सेंटर नंबर / व्हाट्सएप नंबर - 9240216666 पर संपर्क कर सकते हैं।
पानी सप्लाई का समय अस्थायी रूप से बदला
खरड़ से मोरिंडा तक 66 केवी लाइन के आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण बिजली आपूर्ति में शटडाउन रहेगा। इस दौरान कजौली स्थित वाटर वर्क्स के 66 केवी ग्रिड सब-स्टेशन की बिजली सप्लाई सुबह नौ से शाम पांच बजे तक बाधित रहेगी।
बिजली आपूर्ति रुकने के कारण कजौली वाॅटर वर्क्स से सेक्टर-39 वाटर वर्क्स चंडीगढ़ तक राॅ वाॅटर की पंपिंग भी पूरे समय बंद रहेगी। इसी वजह से शहर में पानी की सप्लाई का समय अस्थायी रूप से बदला गया है। नगर निगम चंडीगढ़ ने निवासियों से सहयोग की अपील की है।
