चंडीगढ़ में लगेगा पावर कट, शहर के कई हिस्सों में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी बिजली

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण सोमवार को शहर के विभिन्न सेक्टरों और अन्य क्षेत्रों में बिजली कटौती की जाएगी। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

सीपीडीएस के असिस्टेंट पावर कंट्रोलर के अनुसार, सेक्टर-19 सी, 19 डी, सदर बाजार, 20 डी, 27 सी और डी सेक्टर, 32 और जीएमसीएच-32, सेक्टर-33 निर्माणा सदन, सेक्टर-39 सी और डी तथा सेक्टर-52 कृष्णा काॅलोनी में बिजली बाधित रहेगी।

सीपीडीएल के प्रवक्ता ने बताया कि शहर में बिजली से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 9240216666 पर 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है।

सर्दियों को ध्यान में रखते हुए, सीपीडीएल शहर के सभी हिस्सों में बिजली लाइन में मरम्मत का कार्य पूरा कर रही है, ताकि उपभोक्ताओं को दिसंबर और जनवरी में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।