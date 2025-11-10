Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ के बड़े हिस्से में बंद रहेगी बिजली, 13 सेक्टरों में लगेगा पाॅवर कट

    By Dr Sumit Singh Sheoran Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:16 PM (IST)

    चंडीगढ़ के कई सेक्टरों में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। लगभग 13 सेक्टरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली कटौती होगी। यह कटौती आवश्यक रखरखाव और मरम्मत कार्यों के कारण की जा रही है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    10 बजे से लगेगा पावर कट।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बड़े हिस्से में आज बिजली कटौती की जाएगी। चंडीगढ़ पाॅवर डिस्ट्रब्यूशन लिमिटेड (सीपीडीएल) के अनुसार, आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण शहर के 13 सेक्टरों और छह काॅलोनियों तथा गांवों में बिजली बंद रहेगी।

    मंगलवार को सेक्टर-1, 3, 4, 5, 7, 19, 27, 28, 37, 41, 42, 53 के अलावा खुड़्डा लाहौरा, खुड़्डा जस्सू, मलोया काॅलोनी, मलोया गांव, सुभाष नगर, गोबिंदपुरा और मनीमाजरा हाउसिंग काॅम्प्लेक्स में सुबह 10 से 2 बजे तक बिजली कट रहेगा। सेक्टर-37 डी के कुछ हिस्सों में दोपहर 3 से 5 बजे तक भी बिजली बंद रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें