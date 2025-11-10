चंडीगढ़ के बड़े हिस्से में बंद रहेगी बिजली, 13 सेक्टरों में लगेगा पाॅवर कट

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बड़े हिस्से में आज बिजली कटौती की जाएगी। चंडीगढ़ पाॅवर डिस्ट्रब्यूशन लिमिटेड (सीपीडीएल) के अनुसार, आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण शहर के 13 सेक्टरों और छह काॅलोनियों तथा गांवों में बिजली बंद रहेगी।

मंगलवार को सेक्टर-1, 3, 4, 5, 7, 19, 27, 28, 37, 41, 42, 53 के अलावा खुड़्डा लाहौरा, खुड़्डा जस्सू, मलोया काॅलोनी, मलोया गांव, सुभाष नगर, गोबिंदपुरा और मनीमाजरा हाउसिंग काॅम्प्लेक्स में सुबह 10 से 2 बजे तक बिजली कट रहेगा। सेक्टर-37 डी के कुछ हिस्सों में दोपहर 3 से 5 बजे तक भी बिजली बंद रहेगी।