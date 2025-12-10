चंडीगढ़ में लगेगा पावर कट, मोटर मार्केट मनीमाजरा समेत कई जगह घंटों गुल रहेगी बिजली

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में पिछले कई दिनों से बिजली लाइन की मरम्मत का कार्य चल रहा है। इससे कहीं न कहीं पावर कट लगता है। जरूरी मरम्मत के कारण वीरवार को मौली काॅम्प्लेक्स, मोटर मार्केट मनीमाजरा में कुछ जगह सुबह 10 से एक बजे तक पावर कट रहेगा।

सेक्टर-52 और गांव कजहेड़ी में कुछ जगह सुबह 10 से दो बजे तक बिजली कट रहेगा। वहीं सेक्टर-35 मार्केट में कई जगह सुबह 10 से चार बजे तक बिजली नहीं आएगी।

इसके अलावा चरण सिंह काॅलोनी, गांव मौली, विकास नगर और रायपुर कलां में कुछ जगह सुबह दो से पांच बजे तक पावर कट रहेगा। सीपीडीएल के असिस्टेंट पावर कंट्रोलर ने यह जानकारी दी है।