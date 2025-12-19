Language
    धुंध में बढ़ा प्रदूषण, चंडीगढ़ में जहरीली हवा कर रही बीमार, जानें घर से बाहर निकलने पर क्या बरतें सावधानी

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:59 PM (IST)

    चंडीगढ़ में धुंध के साथ प्रदूषण बढ़ने से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जहरीली हवा के कारण चिकित्सक आंखों को साफ रखने और मास्क पहनने की सलाह दे रहे ह ...और पढ़ें

    मौसम के बदले मिजाज के साथ चंडीगढ़ में बढ़ा प्रदूषण।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मौसम का मिजाज बदला है। धुंध के साथ चंडीगढ़ में प्रदूषण भी बढ़ा है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। जहरीली हवा लोगों को बीमार कर रही है। ऐसे में चिकित्सकों ने आंखों को साफ रखने, मास्क पहनने और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन घने कोहरे का आरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार निम्न बाउंड्री लेयर, थर्मल इनवर्जन, घनी धुंध, अधिक आर्द्रता और दिन-रात के तापमान में भारी अंतर के कारण प्रदूषक कण वातावरण में फंस गए हैं, जिससे वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी पर असर पड़ा है। वहीं, एक्यूआई 283 रिकाॅर्ड किया गया, जो खराब श्रेणी में है। वीरवार को अधिकतम तापमान 21.9 और न्यूनतम 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से नीचे रहा। आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना है।

    अस्पतालों की ओपीडी में बढ़े मरीज

    शहर में जहरीली हवा के कारण अस्पतालों में आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चिकित्सकों के अनुसार बढ़ता प्रदूषण, धूल और बदलता मौसम इसके प्रमुख कारण हैं। अस्पतालों की ओपीडी में आंखों में जलन, खांसी, घबराहट और सांस फूलने की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे हैं।

    एक्यूआई स्तर

    • 0-50---अच्छा
    • 51-100---संतोषजनक
    • 101-200---मध्यम प्रदूषित
    • 201-300--खराब या अस्वस्थ
    • 301-400---- बहुत खराब
    • 400----------गंभीर