    बम निरोधक दस्ता पहुंचा, कमांडो और पुलिस ने संभाला मोर्चा, बिल्डिंग खाली कराई, आखिर क्या हुआ चंडीगढ़ में ऐसा?

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:14 PM (IST)

    चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर-17 स्थित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। दिल्ली के लालकिले में हुए बम विस्फोट के बाद यह अभ्यास महत्वपूर्ण था। कमांडो टीमों ने इमारत को खाली कराया और तलाशी अभियान में डमी बम बरामद किया गया, जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, ऐसी ड्रिल आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए आवश्यक हैं।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। यूटी चंडीगढ़ की सुरक्षा तैयारियों और विभिन्न आपातकालीन सेवाओं के बीच तालमेल का आकलन करने के उद्देश्य से चंडीगढ़ पुलिस ऑपरेशन सेल ने वीरवार को सेक्टर-17 स्थित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया।

    यह अभ्यास ऑपरेशंस की एसपी गीतांजलि खंडेलवाल, आईपीएस के निर्देशों पर तथा डीएसपी विकस श्योकांद की देखरेख में किया गया। हाल ही में दिल्ली के लालकिले में हुए बम विस्फोट के मद्देनज़र यह ड्रिल सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण रही।

    ड्रिल के तहत आरबीआई परिसर को पूरी तरह घेरकर कमांडो टीमों ने इमारत को खाली करवाया। इसके बाद ऑपरेशन सेल की एचआईटी टीम, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान पार्किंग क्षेत्र में खड़ी थार रॉक्स कार के पीछे से एक डमी बम सफलतापूर्वक बरामद किया गया।

    घटना की सूचना मिलते ही क्विक रिएक्शन टीम (क्यूआरटी), पीसीआर वाहन, जीएमएसएच-16 की एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस टीम, मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट, डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल और थाना-17 पुलिस सहित सभी संबंधित टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और क्षेत्र को सुरक्षित किया गया।

    बम बरामद होने के बाद पूरे आरबीआई परिसर की दोबारा तलाशी ली गई, जिसमें कोई अन्य संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बरामद डमी बम को सुरक्षा मानकों के तहत सैंड बैग ट्रक में रखकर पुलिस लाइन, सेक्टर-26 स्थित खुले मैदान में ले जाया गया, जहां उसे सुरक्षित रूप से निष्क्रिय किया गया। चंडीगढ़ पुलिस के अनुसार, ऐसे मॉक ड्रिल किसी भी आपात स्थिति में त्वरित, प्रभावी और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बेहद आवश्यक हैं।