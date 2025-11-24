चंडीगढ़ में दो पुलिसकर्मियों के परिवारों के बीच विवाद, चाकू चले, तनाव का माहौल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। धनास स्थित पुलिस कॉम्प्लेक्स में रविवार देर शाम दो पुलिसकर्मियों के परिवारों के बीच कहासुनी के बाद हिंसक झड़प हुई। चाकू तक चले। कॉम्प्लेक्स में रहने वाली महिला काॅन्स्टेबल नेहा के भाई पर कॉन्स्टेबल अमित ने चाकू से हमला कर दिया।

घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि विवाद कुछ देर पहले कहासुनी से शुरू हुआ था, जो अचानक हिंसक रूप ले गया। हमले के बाद कॉम्प्लेक्स में तनाव का माहौल फैल गया। परिजनों और पुलिसकर्मियों ने तत्काल घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है।