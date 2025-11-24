Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में दो पुलिसकर्मियों के परिवारों के बीच विवाद, चाकू चले, तनाव का माहौल

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 12:54 PM (IST)

    चंडीगढ़ के धनास स्थित पुलिस कॉम्प्लेक्स में दो पुलिसकर्मियों के परिवारों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें चाकू भी चले। महिला काॅन्स्टेबल नेहा के भाई पर काॅन्स्टेबल अमित ने हमला किया। बहस से शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया, जिससे परिसर में तनाव फैल गया। घायल युवक अस्पताल में भर्ती है और पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image

    महिला पुलिसकर्मी के भाई पर कॉन्स्टेबल ने किया चाकू से हमला।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। धनास स्थित पुलिस कॉम्प्लेक्स में रविवार देर शाम दो पुलिसकर्मियों के परिवारों के बीच कहासुनी के बाद हिंसक झड़प हुई। चाकू तक चले। कॉम्प्लेक्स में रहने वाली महिला काॅन्स्टेबल नेहा के भाई पर कॉन्स्टेबल अमित ने चाकू से हमला कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    366

    घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि विवाद कुछ देर पहले कहासुनी से शुरू हुआ था, जो अचानक हिंसक रूप ले गया। हमले के बाद कॉम्प्लेक्स में तनाव का माहौल फैल गया। परिजनों और पुलिसकर्मियों ने तत्काल घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है।

    पूरा मामला पुलिस आवासीय परिसर का है और हमलावर व पीड़ित दोनों पुलिस परिवारों से जुड़े हैं। घटना के सामने आने के बाद विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस कॉम्प्लेक्स जैसे सुरक्षित क्षेत्र में चाकू चलने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।