चंडीगढ़ में दो पुलिसकर्मियों के परिवारों के बीच विवाद, चाकू चले, तनाव का माहौल
चंडीगढ़ के धनास स्थित पुलिस कॉम्प्लेक्स में दो पुलिसकर्मियों के परिवारों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें चाकू भी चले। महिला काॅन्स्टेबल नेहा के भाई पर काॅन्स्टेबल अमित ने हमला किया। बहस से शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया, जिससे परिसर में तनाव फैल गया। घायल युवक अस्पताल में भर्ती है और पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। धनास स्थित पुलिस कॉम्प्लेक्स में रविवार देर शाम दो पुलिसकर्मियों के परिवारों के बीच कहासुनी के बाद हिंसक झड़प हुई। चाकू तक चले। कॉम्प्लेक्स में रहने वाली महिला काॅन्स्टेबल नेहा के भाई पर कॉन्स्टेबल अमित ने चाकू से हमला कर दिया।
घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि विवाद कुछ देर पहले कहासुनी से शुरू हुआ था, जो अचानक हिंसक रूप ले गया। हमले के बाद कॉम्प्लेक्स में तनाव का माहौल फैल गया। परिजनों और पुलिसकर्मियों ने तत्काल घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है।
पूरा मामला पुलिस आवासीय परिसर का है और हमलावर व पीड़ित दोनों पुलिस परिवारों से जुड़े हैं। घटना के सामने आने के बाद विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस कॉम्प्लेक्स जैसे सुरक्षित क्षेत्र में चाकू चलने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।